 Звіт ООН: кліматичну катастрофу на планеті ще можна відвернути | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Звіт ООН: кліматичну катастрофу на планеті ще можна відвернути

Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів CO2, вказано у звіті експертів програми ООН із довкілля.

Глобальне потепління, зміна клімату, викиди парникових газів

Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів CO2, попереджають в ООН

Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу, щоб запобігти кліматичній катастрофі. Про це йдеться в доповіді експертів програми ООН із довкілля (UNEP), оприлюдненій у вівторок, 27 листопада, в Парижі.

"Країни світу повинні діяти активніше, ніж будь-коли", - застерігають автори звіту. За їхніми даними, досягти мети, проголошеної в Паризькій кліматичній угоді, все ще можливо. Мета - утримати зростання температури на планеті в межах двох градусів за Цельсієм до 2100 року, а краще - в межах 1,5 градуса.

DW.COM

Комахи докучають багатьом людям, але, застерігає біолог Дейв Гулсон, світ без них дуже зміниться: у ньому, наприклад, не буде шоколаду, а мертві тварини будуть розкладатися просто на вулиці. (11.07.2018)

Рівень світового океану до 2300 року зросте приблизно на метр навіть за умови сумлінної реалізації Паризької кліматичної угоди, вважають науковці. (21.02.2018)

З Міжнародної космічної станції німецький астроавт Александер Ґерст побачив Німеччину такою як ніколи - пожухлу і висохлу через хвилю спеки. Однак ситуація має покращитись, перш ніж він завершить місію. (09.08.2018)

Підвищення температури на планеті на два градуси вважається крайньою межею, яка дозволить відвернути катастрофічні наслідки зміни клімату. Водночас навіть зростання температури на 1,5 градуса матиме відчутні наслідки: льодовики танутимуть, рівень води у Світовому океані зросте, людство переживатиме ще більше екстремальних погодних явищ, зазначають науковці.

Якщо ж країни світу різко не скоротять обсяги викидів СО2, то температура на Землі зросте до 3,2 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним часом і продовжуватиме зростати, вказано у звіті.

Тільки Китай, Бразилія і Японія виконують обіцянки

У 2017 році обсяг викидів вуглекислого газу на планеті зріс і перевищив 53 гігатонни. Причина цього - значне зростання економіки й надто повільне скорочення обсягів споживання енергії, передусім від вугілля, вказують автори звіту.

Серед країн Великої двадцятки (G20) тільки Бразилія, Китай і Японія скорочують обсяги викидів так, як вони проголосили це до 2030 року, вказують автори звіту.

Експерти ООН пропонують конкретні заходи, які дозволять досягти цілі Паризької угоди: скорочувати субвенції на видобуток викопного палива, розвивати програми підтримки альтернативної енергетики, підтримувати електротранспорт тощо.

Звіт фахівців ООН обговорюватимуть на 24 кліматичній конференції ООН, яка відбудеться 3-14 грудня в польському Катовіце.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Температурні рекорди

    Упродовж останніх тижнів денні температури близько 40 градусів за Цельсієм стали нормою в Німеччині. Тим часом синоптики поки не віщують нічого втішного в цьому плані.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Засмага у парку

    Для того, щоб позасмагати, не обов'язково їхати на морське узбережжя. Це можна зробити прямо у міському парку. Як ось ця велосипедистка в Берліні. У кожному разі, це краще, ніж спливати потом у власних чотирьох стінах.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Така спека, що асфальт репається

    У аеропорту Ганновера приказка-жарт стала реальністю. Аномально висока температура повітря призвела до пошкоджень покриття злітно-посадкової смуги. Адміністрація аеропорту скасувала через це загалом 85 рейсів.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Вода стає дефіцитною

    Скрізь у Німеччині спека завдала величезних збитків сільському господарству: як рослинництву, так і тваринництву. Керівництво Спілки селян Німеччини наполягає на оголошенні надзвичайного стану в окремих регіонах, що найбільше потерпають від безводдя й спеки.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Пожежники в битві за врожай

    За тривалої посухи пшениця, ячмінь та жито настільки посохли, що можуть від найменшої іскринки запалати не гірше, ніж сухий очерет. Тож тепер у ФРН нерідко на полях разом з комбайнами та тракторами можна побачити й пожежні машини, що боряться з вогнем.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Басейни - не лише для купання

    Зараз у німецьких пожежників роботи стільки, що для поповнення запасу води доводиться імпровізувати. Приміром, в одному з поселень в федеральній землі Саксонія-Ангальт місцеві пожежники набирають воду прямо з місцевого басейну. А що робити, якщо навколо палають десятки гектарів лісових та сільськогосподарських площ.

  • Пляж

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    На пляжах яблуку ніде впасти

    Практично на всіх пляжах півночі Німеччини зайнятий кожний квадратний сантиметр. Адже всі, хто може, рятуються від спеки втечею до моря.

  • Зоопарк

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Морозиво у зоопарку

    Сонце пече так немилосердно, що й тварини з води не вилазять. Ось ця біла ведмедиця на ім'я Тоня з Берлінського зоопарку отримує регулярно в спеку порцію фруктового морозива. Ним Тоня ласує навіть під водою.

  • Спека

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Спекотне майбутнє

    Спекотливе за теперішніми мірками літо вже за 30 років може стати нормою. Дослідники Потсдамського кліматологічного інституту прогнозують настання дедалі частіших періодів екстремальної спеки.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Німеччина в гарячих обіймах спеки

Літньою ідилією і не пахне! Сонце пече, наче скажене. Через спеку й брак опадів зелені німецькі ландшафти скидаються на обпечені сонцем степи. Асфальт репає, поля й ліси горять. А люди і звірі йдуть до води. (07.08.2018)  

Також за темою

Polarexpeditionen von Acacia Johnson

В ООН закликають до негайних дій через глобальне потепління 08.10.2018

Необхідно утримати глобальне потепління в рамках 1,5 градусів за Цельсієм, наголошують експерти ООН зі зміни клімату. Для цього, на їхню думку, потрібні "безпрецедентні" зміни.

Захист клімату: що конкретно може зробити кожен з нас (08.10.2018) 08.10.2018

Стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм ще можна, переконані в ООН. Для цього необхідні зміни не лише на рівні держав, але й на рівні споживачів. Ось що кожен може зробити для клімату.

Symbolbilder Weltklimarat startet Beratungen zum 1,5-Grad-Ziel

Рятуємо клімат: що може зробити кожен з нас (відео) 09.10.2018

Людство ще може стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм, вважають в ООН. Для цього необхідні зміни як на рівні держав, так і на рівні споживачів. Ось що кожен може зробити для порятунку планети.

Реклама

Докладно

Захоплені українські судна у порту анексованої Росією Керчі

Євродепутати хочуть реакції ЄС не лише на словах

Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі у Європарламенті. 

Тисячі власників нерозмитнених авто на іноземних номерах не хочуть сплачувати мито, передбачене ухваленим нещодавно законом, і блокують прикордонні переходи

Через "євробляхерів" можуть зупинитися заводи

Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів загрожує збитками німецьким компаніям в Україні. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  