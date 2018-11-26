Звіт ООН: кліматичну катастрофу на планеті ще можна відвернути

Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу, щоб запобігти кліматичній катастрофі. Про це йдеться в доповіді експертів програми ООН із довкілля (UNEP), оприлюдненій у вівторок, 27 листопада, в Парижі.

"Країни світу повинні діяти активніше, ніж будь-коли", - застерігають автори звіту. За їхніми даними, досягти мети, проголошеної в Паризькій кліматичній угоді, все ще можливо. Мета - утримати зростання температури на планеті в межах двох градусів за Цельсієм до 2100 року, а краще - в межах 1,5 градуса.

Підвищення температури на планеті на два градуси вважається крайньою межею, яка дозволить відвернути катастрофічні наслідки зміни клімату. Водночас навіть зростання температури на 1,5 градуса матиме відчутні наслідки: льодовики танутимуть, рівень води у Світовому океані зросте, людство переживатиме ще більше екстремальних погодних явищ, зазначають науковці.

Якщо ж країни світу різко не скоротять обсяги викидів СО2, то температура на Землі зросте до 3,2 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним часом і продовжуватиме зростати, вказано у звіті.

Тільки Китай, Бразилія і Японія виконують обіцянки

У 2017 році обсяг викидів вуглекислого газу на планеті зріс і перевищив 53 гігатонни. Причина цього - значне зростання економіки й надто повільне скорочення обсягів споживання енергії, передусім від вугілля, вказують автори звіту.

Серед країн Великої двадцятки (G20) тільки Бразилія, Китай і Японія скорочують обсяги викидів так, як вони проголосили це до 2030 року, вказують автори звіту.

Експерти ООН пропонують конкретні заходи, які дозволять досягти цілі Паризької угоди: скорочувати субвенції на видобуток викопного палива, розвивати програми підтримки альтернативної енергетики, підтримувати електротранспорт тощо.

Звіт фахівців ООН обговорюватимуть на 24 кліматичній конференції ООН, яка відбудеться 3-14 грудня в польському Катовіце.