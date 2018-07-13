 Звіт: Країни G20 купують вироблені рабами товари на сотні мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Звіт: Країни G20 купують вироблені рабами товари на сотні мільярдів доларів

Багаті держави купують товари сумнівного походження на загальну суму 354 мільярди доларів. Ці товари, імовірно, вироблені за рахунок рабської праці.

Протест рабів у Мавританії

Протест рабів у Мавританії (архівне фото)

Ситуація із сучасним рабством є найгіршою в Північній Кореї, Афганістані, Центральноафриканській республіці, Південному Судані, Еритреї та Мавританії. Однак розвинуті країни також несуть частку відповідальності за рабство. Про це йдеться у опублікованому в четвер, 19 липня 2018 року, щорічному звіті "Глобальний індекс рабства", який публікує фундація Walk Free.

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Правоохоронці виявляють організаторів торгівлі людьми, але в цілому заходів, які вживає Україна в цьому напрямку, недостатньо, заявила спецпосланниця ОБСЄ. (05.08.2016)

15 мільйонів осіб перебували у примусовому шлюбі, 5 мільйонів - у сексуальному рабстві. Ще 20 - задіяні у примусових роботах. За даними експертів, це стримана оцінка реального стану речей. (19.09.2017)

Основною метою звіту є тиск на уряди, компанії та споживачів задля вживання більш рішучих кроків у боротьбі із сучасним рабством. Згідно з даними фундації, щороку країни Великої двадцятки (G20) імпортують товари, вироблені за підозрілих обставин, на суму 354 мільярди доларів США. Із цієї суми 200 мільярдів доларів - це вартість вироблених за сумнівних обставин ноутбуків, мобільних телефонів та комп'ютерів. Ще 128 мільярдів доларів - це вартість одягу, який, імовірно, вироблений з використанням рабської праці.

Найбільше товарів, при виробленні яких могла використовуватись рабська праця, завозять США - на суму 144 мільярди доларів. На другому місці Японія - 47 мільярдів, на третьому - Німеччина, яка завозить товарів сумнівного походження на загальну суму у 30 мільярдів доларів.

Станом на 2016 рік у світі налічувалося 40,3 мільйона сучасних рабів. У загальну кількість рабів входять також 15 мільйонів осіб, силоміць примушених до шлюбу. Від загальної кількості сучасних рабів 71 відсоток становлять жінки.

Посилання в інтернеті

Global Slavery Index 2018

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