Звільнити президента: чи варто Зеленському боятися імпічменту? (відео)

Президентська більшість у парламенті ухвалила закон про імпічмент, обіцяний Володимиром Зеленським ще під час передвиборної кампанії. Втім, закон суттєво не спрощує процедуру звільнення президента.
Галопом за один день Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. Те, що обіцяв Володимир Зеленський ще під час виборів. Депутати від "Слуги народу" запевняють: цим глава держави підтверджує і свою рівність перед законом.
Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. Опоненти парламентської більшості незадоволені порушенням процедури голосування і стверджують, що цей документ залишив президента недоторканим. (10.09.2019)
У відповідь на електронну петицію про припинення президенства Володимира Зеленського він написав, що не бачить для такого кроку правових підстав, а також порадив ухвалити ВР закон про імпічмент. (06.06.2019)
Суд визнав учасників мітингу за імпічмент Зеленського в Рівному винними у порушенні порядку проведення зібрань, якого в Україні давно не існує. Інцидент пролив світло на суперечності в українському законодавстві. (27.06.2019)
Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW. (20.05.2019)