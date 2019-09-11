 Звільнити президента: чи варто Зеленському боятися імпічменту? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.09.2019

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Політика й суспільство

Звільнити президента: чи варто Зеленському боятися імпічменту? (відео)

Президентська більшість у парламенті ухвалила закон про імпічмент, обіцяний Володимиром Зеленським ще під час передвиборної кампанії. Втім, закон суттєво не спрощує процедуру звільнення президента.

Володимир Зеленський ще під час виборів обіцяв закон про імпічмент президента

Володимир Зеленський ще під час виборів обіцяв закон про імпічмент президента

Галопом за один день Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. Те, що обіцяв Володимир Зеленський ще під час виборів. Депутати від "Слуги народу" запевняють: цим глава держави підтверджує і свою рівність перед законом. 

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Черговий скандал нової Ради: опозиція обурена процедурою ухвалення закону про імпічмент президента

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Straßburg Europäischer Gerichtshof (picture-alliance/Winfried Rothermel)

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