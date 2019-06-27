Звільнені українські полонені прибули з Мінська до Києва

Четверо українських полонених, яких у столиці Білорусі представники самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" передали голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку у п'ятницю, 28 червня, прибули до Києва. Раніше того ж дня вони прилетіли до Мінська з Ростова-на-Дону.

Домовленості про звільнення цих полонених було досягнуто минулого тижня під час зустрічі Медведчука з керівниками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником. Цей крок також узгодили з владою Білорусі, запевнив Медведчук.

Серед звільнених полонених твоє військовослужбовців. Це Дмитро Великий, Яків Веремейчик та Максим Горяйнов. Ще один звільнений полонений - Едуард Міхеєв. "Мені передали документи з приводу їхнього звільнення й їхні українські паспорти, за якими вони вилетять сьогодні з Мінська і прибудуть до Києва. Я гадаю, що це станеться найближчим часом. Літак на нас вже чекає", - сказав Медведчук, якого цитує "Інтерфакс".

Медведчук заперечує критику Зеленського

Виступаючи перед журналістами, український політик зазначив, що він не очікує двосторонніх обмінів найближчим часом. "Я зрозумів, що влада не збирається робити обміни, а значить з владою цього робити не можна, і мова може йти про односторонні акти (...) Як буде діяти нова влада, мені невідомо, але з урахуванням вчорашньої реакції пана Зеленського, мені слабко віриться в те, що такі звільнення та обміни триватимуть", - сказав Медведчук, слова якого наводить інформагенція "Українські новини".

Цими словами Медведчук відповів на критику з боку президента України Володимира Зеленського. Напередодні Зеленський закинув Медведчуку, що той торкається питання звільнення чи обміну полонених саме перед виборами. Натомість тепер Медведчук запевнив, що нинішня передача йому чотирьох українських полонених жодним чином не пов'язана з майбутніми парламентськими виборами.