 Звільнені українські полонені прибули з Мінська до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Звільнені українські полонені прибули з Мінська до Києва

До Києва з Мінська прибули полонені, яких представники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" передали Віктору Медведчуку в Мінську.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук заперечує те, що звільнення полонених якось пов'язано з майбутніми виборами

Четверо українських полонених, яких у столиці  Білорусі представники самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" передали голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку у п'ятницю, 28 червня, прибули до Києва. Раніше того ж дня вони прилетіли до Мінська з Ростова-на-Дону.

DW.COM

Участь Віктора Медведчука в переговорах з Росією щодо звільнення заручників була неефективною, заявив президент України Петро Порошенко. Він доручив СБУ розглянути доцільність залучення Медведчука в цей процес. (10.04.2019)

Оточення кума Володимира Путіна Медведчука створює в Україні медіахолдинг. Долучення до нього телеканалу ZIK ставить за мету посилити вплив його політичної сили у західних регіонах, вважають оглядачі. (18.06.2019)

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку". (28.06.2019)

Домовленості про звільнення цих полонених було досягнуто минулого тижня під час зустрічі Медведчука з керівниками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником. Цей крок також узгодили з владою Білорусі, запевнив Медведчук.

Серед звільнених полонених твоє військовослужбовців. Це Дмитро Великий, Яків Веремейчик та Максим Горяйнов. Ще один звільнений полонений - Едуард Міхеєв. "Мені передали документи з приводу їхнього звільнення й їхні українські паспорти, за якими вони вилетять сьогодні з Мінська і прибудуть до Києва. Я гадаю, що це станеться найближчим часом. Літак на нас вже чекає", - сказав Медведчук, якого цитує "Інтерфакс".

Медведчук заперечує критику Зеленського

Виступаючи перед журналістами, український політик зазначив, що він не очікує двосторонніх обмінів найближчим часом. "Я зрозумів, що влада не збирається робити обміни, а значить з владою цього робити не можна, і мова може йти про односторонні акти (...) Як буде діяти нова влада, мені невідомо, але з урахуванням вчорашньої реакції пана Зеленського, мені слабко віриться в те, що такі звільнення та обміни триватимуть", - сказав Медведчук, слова якого наводить інформагенція "Українські новини".

Цими словами Медведчук відповів на критику з боку президента України Володимира Зеленського. Напередодні Зеленський закинув Медведчуку, що той торкається питання звільнення чи обміну полонених саме перед виборами. Натомість тепер Медведчук запевнив, що нинішня передача йому чотирьох українських полонених жодним чином не пов'язана з майбутніми парламентськими виборами.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Найбільший обмін полоненими

    27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". Називалися різні цифри. За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    До "ЛНР/ДНР" вирішили повернутись не всі

    Серед переданих "ЛНР/ДНР" немає вбивць та осіб, що скоїли інші тяжкі злочини та не підпадають під процедуру помилування, заявили у Києві. Та не всі з них вирішили повертатись на територію самопроголошених республік. Українська сторона мала передати сепаратистам 306 осіб, однак частина відмовилася їхати під час обміну. Одна людина навпаки не захотіла повертатися на підконтрольну Києву територію.

  • Парад полонених у Днецьку 24 серпня 2014 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    "Парад полонених" у Донецьку (2014 рік)

    24 серпня 2014 року бойовики провели у Донецьку "парад полонених". Це ганебне явище привернуло увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до українських заручників, яких утримували сепаратисти. За їхню долю взялись родичі, волонтери, правозахисники. Пізніше Юрій Букія та Роман Лановий, яких провели під дулами автоматів Донецьком, скажуть DW, що завдяки цьому вони залишились живі - їх побачили.

  • Місяці очікування

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Місяці очікування

    Понад три тисячі людей були звільнені з полону бойовиків протягом 2014-2015 років. Однак наприкінці 2015-го процес переговорів щодо обміну полоненими цілковито перенесли у Мінськ, з українського боку його "монополізувала" СБУ. На думку аналітиків, політизація процесу і стала причиною, яка застопорила обмін полоненими. Родичі довгими місяцями чекали на бодай яку звістку про рідних.

  • Під час обміну у вересні 2016 року - колишній боєць сепаратистів тисне руку представнику Червоного Хреста

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    2016 рік - обміни забуксували

    Про кого і про що саме домовлялись переговірники, як правило, не розголошувалося. Обміни проводились, зокрема, у присутності представників Червоно Хреста, які тримали їхні дані у таємниці. Приміром, станом на листопад 2016 року СБУ заявляла, що бойовики утримували 108 осіб. Обмінювати "ДНР/ЛНР" готові були лише кілька десятків, а просили повернути до них кілька сотень.

  • Володимир Жемчугов (ц), який в результаті обміну повернувся в Україну у вересні 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Скалічений, але вдома

    Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

  • Під час одного з обмінів полоненими 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Крапля за краплею

    Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

  • Зустріч звільненого українського військовослужбовця з родиною

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Мить, на яку сподівались

    Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

  • Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.


DW.COM

Обмін полоненими: історія повернення додому

Ключові факти про обміни полоненими між Києвом і "ЛНР/ДНР" та звільнення заручників починаючи з 2014 року - у фотодобірці DW. (28.12.2017)  

Також за темою

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна 27.06.2019

Віктор Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує главу держави в зовнішній політиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Ігор Козловський: Жодної донбаської ідентичності не існує 25.06.2019

Півтора роки тому релігієзнавця Ігоря Козловського звільнили з полону на Донбасі. DW розпитала його про шанси на завершення конфлікту, обмін полоненими та релігійну свободу на непідконтрольних територіях.

Lyudmyla Denisova

Денісова заявила про зміну риторики щодо політв'язнів у РФ 11.06.2019

Українська обмудсменка Людмила Денісова запропонувала російській колезі Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, переслідуваних за політичними мотивами.

Реклама

Докладно

Уже кілька десятиліть акції на підтримку прав ЛГБТІ+ щороку відбуваються в багатьох країнах світу

Стоунволл у Нью-Йорку: з чого почалась революція ЛГБТІ

Після подій 50 років тому в Нью-Йорку у світі зародився рух на захист прав ЛГБТ. Як це було в Німеччині?  

Український митник за роботою

Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео)

Максим Нефьодов очолить Державну митну службу України. Його мета - Митниця.Прозорро. Як цього досягти - в інтерв'ю DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  