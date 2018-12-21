 Звільнену ректорку медуніверситету імені Богомольця Амосову поновили на посаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

Звільнену ректорку медуніверситету імені Богомольця Амосову поновили на посаді

На посаді звільнену ректорку поновив окружний адмінсуд Києва. МОЗ України оскаржить це судове рішення.

Банер страйкарів університету Богомольця

Банер страйкарів медуніверситету Богомольця (фото з архіву)

Окружний адміністративний суд Києва поновив Катерину Амосову на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця. Про це йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я, оприлюдненому на сайті відомства у суботу, 22 грудня.

"20 грудня Окружний адміністративний суд Києва (…) зупинив наказ МОЗ України про звільнення Катерини Амосової з посади ректора і заборонив будь-кому займати посаду ректора, крім Катерини Амосової. МОЗ України оскаржить рішення суду і звернеться в Нацполіцію зі скаргою на відповідного суддю", - зазначили у МОЗ.

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У міністерстві вважають, що окружний адмінсуд "вирішив трудовий спір, який не є в його компетенції, оскільки така справа вже розглядається Печерським районним судом Києва".

Нагадаємо, що у березні міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) ухвалило звільнити ректорку Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Катерину Амосову. Комісія МОЗ визнала роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з нею.

Конфлікт довкола медуніверситету Богомольця розгорівся після того, як студенти не змогли скласти ліцензійний іспит "Крок 1. Стоматологія", який мав відбутися 20 лютого по всій країні у вишах, які готують стоматологів. У зриві іспиту у МОЗ звинувачують ректорку Катерину Амосову, але вона називала таке рішення "зведенням рахунків".

Наприкінці лютого студенти та трудовий колектив університету Богомольця оголосили страйк. Вони вимагали скасування наказу про звільнення Катерини Амосової та призначення в.о. ректора університету Михайла Захараша. Страйк було завершено через здобуття підтримки комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я в конфлікті між установою та МОЗ.

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