Звільнення Сергія Стерненка у Києві вимагали тисячі людей

Акція "Справедливість Стерненку - справедливість усім!" стартувала цієї суботи, 27 лютого в Києві. Її співорганізаторами стали Центр протидії корупції, Центр прав людини ZMINA, Фундація DEJURE, Автомайдан та інформагентство Free Hong Kong Center. Вони заявили, що акція триватиме до виконання владою всіх вимог, головна з яких - справедливе судове рішення у справі одеського активіста Сергія Стерненка.

23 лютого Приморський райсуд Одеси назвав Стерненка винним у викраденні у 2015 році ексдепутата місцевої райради Одеської області Сергія Щербича, а також в розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Але адвокати обвинуваченого та ціла низка правозахисних і громадських організацій вважають цей вирок сфабрикованим і політично вмотивованим.

Незадоволених стає більше

Опівдні біля Офісу президента України зібралося кілька тисяч людей, значно більше, ніж на стихійному протесті 23 лютого. Цього разу правоохоронців було значно менше і вони не перешкоджали демонстрантам підійти до центрального входу президентського офісу. Вщерть заповнена людьми вулиця Банкова гула від вигуків гасел "Стерненку з волю!", "Свободу політв'язням!" та образливим скандуванням на адресу президента Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурорки Ірини Венедіктової. Люди тримали в руках саморобні та поліграфічно виконані гасла з вимогами судової реформи, засудженням влади за правове свавілля та застереженнями "Сьогодні Стерненко - завтра ти".

Учасники акції протесту

Адвокат Стерненка Андрій Писаренко заявив, що його підзахисного засудили за статтею "розбій з метою заволодіння майном", тоді як прокурор побудував все своє звинувачення на твердженні, що Стерненко викрав і утримував кілька годин одного з членів проросійської партії "Родіна" з метою "зміни його політичних поглядів". Адвокат вважає це очевидним юридичним ляпом, а вирок - юридично нікчемним і протизаконним. Організатори озвучили свої вимоги: негайне звільнення Стерненка і справедливість для всіх. Зокрема, перезавантаження судової системи і відкритий конкурсний відбір членів Вищої ради правосуддя.

Серед інших, на акції було чимало гасел за звільнення звинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета ветерана війни на Донбасі Сергія Антоненка, волонтерки Яни Дугарь та волонтерки й дитячої лікарки Юлії Кузьменко. Підозри щодо них активісти вважають безпідставними, а зацікавленими особами у їхньому засудженні називають Авакова, Венедіктову і Зеленського.

Мітингарі біля Офісу президента

Після мітингу біля офісу президента демонстранти рушили колоною до Офісу генпрокурора. По дорозі, біля Верховної Ради, протестувальники запалили фаєри, але поліція не заважала ході. Біля Офісу генпрокурора люди вигукували ті самі гасла, що й біля президентського офісу. Але до них додалися скандування "Венедіктова чума!" та вимоги відставки чинної генпрокурорки. Приміщення Офісу генпрокурора закидали фаєрами та петардами, але присутні на місці акції пожежники вчасно реагували на будь-які загрози займання споруди.

Наостанок організатори акції закликали всіх присутніх прийти на Майдан Незалежності 9 березня на черговий мітинг, який вони приурочили до з'їзду суддів та обрання нового складу Вищої ради правосуддя. Адвокати Стерненка підтвердили, що він не проситиме президента Зеленського про помилування, бо не вважає себе винним.

Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичиного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектору" в Одесі. Він організував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським діячем. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.