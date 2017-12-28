 Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна

Віктор Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує главу держави в зовнішній політиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський розкритикував голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за їхні дії щодо звільнення українських полонених. Критика в бік Медведчука та Клімкіна пролунала під час проведеного в четвер, 27 червня, брифінгу українського президента в Києві.

Обмін полоненими "під вибори"

Зеленський висловив подив, чому Медведчук порушує питання обміну полоненими лише незадовго до парламентських виборів. "Чому порушується питання повернення полонених, припинення війни з його (Віктора Медведчука. - Ред.) боку тільки під вибори, запитайте у нього", - сказав Зеленський, цитує агенція "Українські новини".

Крім того, глава держави також висловив переконання, що для обміну полоненими Україні посередники не потрібні. Зеленський додав, що ніколи не спілкувався з Медведчуком і не розуміє, чому мають бути посередники у незалежної держави. "Він знає моє ставлення до цього питання", - сказав він.

Раніше цього дня стало відомо, що Віктор Медведчук домовився з головами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником про передачу Києву чотирьох українських полонених. За словами Медведчука, троє з них - військовослужбовці. Політик також повідомив, що цих полонених йому передадуть у Мінську, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Критика на адресу МЗС та Клімкіна

Крім того, український президент висловив обурення тим, що дізнався про ноту-відповідь міністерства закордонних справ України на ноту російських дипломатів про долю ув'язнених у РФ українських моряків лише зі ЗМІ. "Я як президент України дізнаюся інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету", - наголосив Зеленський.

DW.COM

Українське міністерство закордонних справ звернулося до зовнішньополітичних відомств дружніх країн з вимогою тиснути на Росію задля звільнення затриманих моряків, повідомив його очільник Павло Клімкін. (02.06.2019)

Москва запропонувала Києву продовжити кримінальне переслідування українських моряків відповідно до законодавства РФ. До 25 червня Росія мала повідомити трибуналу ООН про виконання його рішення. (26.06.2019)

Проекти постанов щодо звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови Служби безпеки України Василя Грицака не набрали достатньої кількості голосів депутатів. (06.06.2019)

Глава держави зазначив, що "в очі не бачив (…) відповіді на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за потрібне обговорювати такі питання з президентом України". "А це питання безпеки країни, життя наших громадян. Це все є пріоритетом будь-якого президента, подобається він комусь чи ні", - заявив Зеленський.

Такі дії нинішнього глави МЗС Клімкіна "можуть поставити під загрозу повернення наших моряків", застеріг Зеленський. "Мені незрозуміло, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від імені держави Україна, коли це є компетенцією президента. (…) Я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України відповідно до Конституції України", - заявив він.

Зеленський також зазначив, що хотів би почути від МЗС публічне пояснення своїх дій. Причину такої політики МЗС України президент вбачає в небажанні депутатів Верховної Ради голосувати за відставкуПавла Клімкіна. Замість нього Зеленський пропонує призначити Вадима Пристайка, кандидатуру якого Зеленський уже вніс до парламенту.

Звернення до Путіна щодо моряків

Водночас Зеленський звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням звільнити українських моряків, котрі опинилися під вартою в РФ після інциденту в Керченській протоці в листопаді 2018 року. "Я хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна: У нас у всіх є діти, поверніть дітей батькам", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 01:05

Зеркаль про звільнення моряків з "доброї волі" Росії (11.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеркаль про звільнення моряків з "доброї волі" Росії (11.06.2019)  

Також за темою

Ukraine Austausch von Kriegsgefangenen | Kiew

Коментар: Великий обмін полоненими на Донбасі 28.12.2017

Великий обмін полоненими між Києвом та самопроголошеними "ЛНР/ДНР" зніме напруження між сторонами, але навряд чи дозволить вирішити ситуацію на Донбасі, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

У Рівному суд оголосив попередження двом молодим людям через мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського

Правозахисники обурені попередженням критикам Зеленського

Суд визнав учасників мітингу за імпічмент Зеленського в Рівному винними у порушенні правил, яких давно не існує.  

Ford

Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі

Керівництво Ford планує також цілковите закриття окремих виробничих потужностей у Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  