Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна

Президент України Володимир Зеленський розкритикував голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за їхні дії щодо звільнення українських полонених. Критика в бік Медведчука та Клімкіна пролунала під час проведеного в четвер, 27 червня, брифінгу українського президента в Києві.

Обмін полоненими "під вибори"

Зеленський висловив подив, чому Медведчук порушує питання обміну полоненими лише незадовго до парламентських виборів. "Чому порушується питання повернення полонених, припинення війни з його (Віктора Медведчука. - Ред.) боку тільки під вибори, запитайте у нього", - сказав Зеленський, цитує агенція "Українські новини".

Крім того, глава держави також висловив переконання, що для обміну полоненими Україні посередники не потрібні. Зеленський додав, що ніколи не спілкувався з Медведчуком і не розуміє, чому мають бути посередники у незалежної держави. "Він знає моє ставлення до цього питання", - сказав він.

Раніше цього дня стало відомо, що Віктор Медведчук домовився з головами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником про передачу Києву чотирьох українських полонених. За словами Медведчука, троє з них - військовослужбовці. Політик також повідомив, що цих полонених йому передадуть у Мінську, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Критика на адресу МЗС та Клімкіна

Крім того, український президент висловив обурення тим, що дізнався про ноту-відповідь міністерства закордонних справ України на ноту російських дипломатів про долю ув'язнених у РФ українських моряків лише зі ЗМІ. "Я як президент України дізнаюся інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що "в очі не бачив (…) відповіді на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за потрібне обговорювати такі питання з президентом України". "А це питання безпеки країни, життя наших громадян. Це все є пріоритетом будь-якого президента, подобається він комусь чи ні", - заявив Зеленський.

Такі дії нинішнього глави МЗС Клімкіна "можуть поставити під загрозу повернення наших моряків", застеріг Зеленський. "Мені незрозуміло, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від імені держави Україна, коли це є компетенцією президента. (…) Я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України відповідно до Конституції України", - заявив він.

Зеленський також зазначив, що хотів би почути від МЗС публічне пояснення своїх дій. Причину такої політики МЗС України президент вбачає в небажанні депутатів Верховної Ради голосувати за відставкуПавла Клімкіна. Замість нього Зеленський пропонує призначити Вадима Пристайка, кандидатуру якого Зеленський уже вніс до парламенту.

Звернення до Путіна щодо моряків

Водночас Зеленський звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням звільнити українських моряків, котрі опинилися під вартою в РФ після інциденту в Керченській протоці в листопаді 2018 року. "Я хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна: У нас у всіх є діти, поверніть дітей батькам", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна".