Звільнений керівник зовнішньої розвідки призначений заступником Клімкіна

Президент України Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ від 13 березня оприлюднено на сайті глави держави у четвер, 14 березня.

Водночас, згідно з розпорядженням уряду України від 13 березня, що було оприлюднене на урядовому порталі в четвер, Божка призначено заступником глави МЗС України з 14 березня 2019 року.



З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов'язки голови місії України при НАТО. У вересні 2017 року його було призначено головою Служби зовнішньої розвідки України. 13 вересня Порошенко також ввів його до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як повідомлялось, раніше через скандал із ймовірними розкраданнями в оборонній галузі Порошенко також звільнив першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Раніше голова держави звільнив Ольгу Богомолець з посади позаштатної радниці президента.