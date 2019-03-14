 Звільнений керівник зовнішньої розвідки призначений заступником Клімкіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Звільнений керівник зовнішньої розвідки призначений заступником Клімкіна

У один день Єгор Божко був звільнений президеном України Петром Порошенком з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначений урядом на посаду заступника глави МЗС України.

Єгор Божок (архівне фото)

Єгор Божок (архівне фото)

Президент України Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ від 13 березня оприлюднено на сайті глави держави у четвер, 14 березня. 

Водночас, згідно з розпорядженням уряду України від 13 березня, що було оприлюднене на урядовому порталі в четвер, Божка призначено заступником глави МЗС України з 14 березня 2019 року.
 

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З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов'язки голови місії України при НАТО. У вересні 2017 року його було призначено головою Служби зовнішньої розвідки України. 13 вересня Порошенко також ввів його до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як повідомлялось, раніше через скандал із ймовірними розкраданнями в оборонній галузі Порошенко також звільнив першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Раніше голова держави звільнив Ольгу Богомолець з посади позаштатної радниці президента.

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