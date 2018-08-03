Звільнений в РФ активіст Костенко прибув до посольства України - Геращенко

Звільнений із російської в'язниці український активіст Олександр Костенко, вранці в суботу, 4 серпня, разом з українськими консулами прибув до посольства України в Москві. Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

За її словами, Костенко планує повернутись в Україну наступного тижня. "Після короткого відпочинку, як і планується, вирушають на Київ. Планується, що повернуться в Україну в понеділок-вівторок і що обійдеться без сюрпризів на кордоні", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Український уряд надає Костенку тимчасове житло, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook. За її словами, було проведено відповідні переговори з київським міським головою Віталієм Кличком і приміщення було знайдено. Вона зазначила, що родина Костенка живе в анексованому Росією Криму. Оскільки повернутися туди він зараз не може, Денісова допомагатиме йому в отриманні статусу внутрішньо переміщеної особи.

Активіста Олександра Костенка заарештували в 2015 році в Сімферополі. Йому інкримінували завдання травм колишньому працівникові "Беркуту" під час масових протестів у Києві в лютому 2014 року. Згідно з версією слідства, він начебто кинув камінь у працівника кримського підрозділу "Беркуту". Також Костенко нібито зберігав за місцем проживання у Сімферополі зброю без відповідного дозволу. Активіст провину не визнав.

Київський районний суд Сімферополя в анексованому Росією Криму ухвалив Костенкові обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки та два місяці. Він відбував покарання у виправній колонії у місті Кірово-Чепецьк (Кіровська область). 3 серпня він вийшов на волю.

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