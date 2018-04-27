Звинуваченого у сексуальних домаганнях мера Сеула знайшли мертвим

Глава міської адміністрації столиці Південної Кореї Сеула, Пак Вон Сун знайдений мертвим у четвер, 9 липня, повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на поліцію міста. Політик зник напередодні, 8 липня. Його тіло було знайдено в горах на півночі Сеула, де востаннє було зафіксовано сигнал його мобільного телефону, більш ніж через сім годин після початку пошукової операції, передає агентство AP.

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В уряді Сеульського столичного регіону повідомили, що 9 липня мер не з'явився на роботі, через що були скасовані всі заплановані зустрічі.

Як повідомляється, його донька звернулася до поліції у четвер і повідомила, що її батько зник, а вдома залишено повідомлення, схоже на заповіт.

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Як стало відомо з місцевих ЗМІ, напередодні одна з секретарок мера подала на нього скаргу до поліції, звинувативши у сексуальних домаганнях.

64-річний Пак Вон Сун - громадянський активіст з тривалим стажем, правозахисник, був обраним мером Сеула в 2011 році і став першим градоначальником Сеула, обраним на третій термін. Він вважався потенційним претендентом на пост президента країни від правлячої Демократичної партії на виборах 2022 року.