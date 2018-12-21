 Звинувачений в РФ у шпигунстві громадянин США відвідував весілля в Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

Звинувачений в РФ у шпигунстві громадянин США відвідував весілля в Москві

Пол Вілан, якому влада РФ закидає шпигунство, приїхав до Москви на весілля, стверджує його родина. Дипломати США ще не отримали доступ до свого громадянина.

Посольство США в Москві

Посольство США в Москві (фото з архіву)

Громадянин США Пол Вілан, затриманий в Росії за підозрою в шпигунстві, приїхав до Москви на весілля. Таку інформацію у вівторок, 1 січня, брат-близнюк американця оприлюднив у своєму мікроблозі Twitter. У заяві Девіда Вілана від імені усієї його сім'ї зазначено, що Пол - морський піхотинець у відставці, який приїхав у Москву відвідати весілля.

Члени сім'ї Вілана зазначили, що від 28 грудня він не виходив на зв'язок, "що було дуже не характерно для нього, навіть під час поїздок". Після того як відомості про затримання з'явилися в ЗМІ, близькі зв'язалися з представниками Конгресу США, американського посольства в РФ і Держдепартаменту США.

"Ми непокоїмося за його безпеку і самопочуття. У його невинуватості немає сумнівів, і ми сподіваємося, що його права будуть дотримані", - наголошується в повідомленні у Twitter брата затриманого американця.

Як повідомило 1 січня американське видання The Wall Street Journal, американські дипломати розраховували на те, що їм нададуть доступ до Пола Вілана протягом 72 годин. За словами брата заарештованого, Пол Вілан багато подорожував, у тому числі до Росії і "знав, які ризики існують у цій країні (РФ - Ред.) для мандрівників із західних країн".

Тим часом американська компанія BorgWarner підтвердила попередні повідомлення американських ЗМІ про те, що Пол Вілан працює там директором з безпеки. Компанія виробляє компоненти для автомобілів і не має філій у Росії.

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