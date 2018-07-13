Збірну Франції з футболу нагородять орденом Почесного легіону

Національна збірна Франції з футболу, яка здобула титул чемпіона світу на ЧС-2018 у Росії, отримає найвищу нагороду держави - орден Почесного легіону. Про це в понеділок, 16 липня, повідомили в адміністрації французького президента Еммануеля Макрона. Дата урочистої церемонії наразі невідома, пише інформагенція SID.

Гравці та члени французької делегації вже повернулися до Франції. Вони приземлилися в аеропорту імені Шарля де Голля близько 17:00 за місцевим часом. Увечері їх очікують на Єлисейських Полях, де вже зібралися тисячі людей. Гравці та тренер збірної Дідьє Дешам вітатимуть прихильників з відкритого автобуса. Після масового святкування збірну прийме в Єлисейському палаці Еммануель Макрон.

Люди в центрі Парижу святкують перемогу збірної Франції на ЧС-2018

15 липня збірна Франції в фінальному матчі ЧС-2018 обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2. Таким чином Франція удруге в історії виборола титул чемпіонів світу з футболу. Уперше французька збірна перемогла на чемпіонаті світу в 1998 році. Тоді команду також нагородили орденом Почесного легіону.