 Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков

Олександра Петракова обрали новим тренером української національної збірної з футболу. Утім, поки що в статусі виконавця обов'язків головного тренера, повідомили в УАФ.

М'яч у воротах - символічне фото

Новим тренером української Національної збірної з футболу обрали Олександра Петракова. Про це в ніч на середу, 18 серпня, повідомив глава Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй Facebook-сторінці.

"Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов'язки головного тренера. Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу", - написав Павелко в Facebook.

У своєму дописі Павелко наголосив, що Петраков - всесвітньо відомий фахівець, що має високий авторитет серед української футбольної спільноти та необхідні знання й досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тож він цілком заслужено отримав одностайну підтримку членів виконкому, вважає Павелко.

Нагадаємо, 1 серпня головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив про завершення свого контракту з УАФ. Він був тренером збірної п'ять років. Шевченко керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який відбувся цього року. Українська збірна дійшла до чвертьфіналу першості континенту.

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