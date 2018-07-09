 Збірна Франції стала першим фіналістом ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

Збірна Франції стала першим фіналістом ЧС-2018

У напруженому і динамічному матчі Франція-Бельгія, що відбувся у Санкт-Петербурзі, перемогу здобули французи.

Французи перемогли бельгійців

Французи перемогли бельгійців

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Хорвати у серії післяматчевих пенальті перемогли росіян. Основний та додатковий час чвертьфінального матчу закінчились внічию. Хорватія гратиме з Англією у півфіналі 11 липня. (07.07.2018)

Збірна Франції перемогла команду Уругваю з рахунком 2:0. Голи забили Рафаель Варан та Антуан Грізманн. Грубої помилки при другому голі припустився воротар уругвайців Фернандо Муслера. (06.07.2018)

Збірна Франції з рахунком 1:0 обіграла збірну Бельгії у півфінальному матчі Чемпіонату світу з футболу у вівторок, 10 липня. Французи зіграють у фіналі з переможцем матчу Англія-Хорватія, який відбудеться 11 липня.

На початку матчу м'яч перебував переважно у французів. Потім ініціативу перехопили бельгійці і до кінця матчу мали перевагу у володінні м'ячем, однак французи жваво контратакували. Французький нападник Олів'є Жиру тричі наближався до воріт Бельгії впродовж другої третини першого тайму, однак небезпечні моменти так і не переросли у забиті голи. Під час першого тайму коментатори відзначили високу динаміку гри, високу точність передач обох команд і відсутність пауз і заминок на полі.

Самюель Юмтіті святкує забитий гол посеред розгублених бельгійців

Самюель Юмтіті святкує забитий гол посеред розгублених бельгійців

У другій половині матчу удача відвернулась від бельгійців. На 51-ій хвилині французький захисник Самюель Юмтіті після навісу кутового забив головою гол у ворота бельгійської збірної. Таким чином Юмтіті долучившись до клубу французьких захисників, які забили чотири з шести останніх голів у півфіналах на Чемпіонатах світу.  

Шлях до фіналу

На шляху до фіналу ЧС-2018 збірна Франції посіла перше місце у групі С, здобувши у трьох матчах дві перемоги при одній нічиїй. В 1/8 фіналу французи у напруженому поєдинку обіграли збірну Аргентини 4:3, а у чвертьфіналі подолали збірну Уругваю (2:0). За всю історію участі в мундіалях французи лише один раз ставали чемпіонами світу (1998 рік). Тоді капітаном команди був її нинішній тренер Дідьє Дешам. Крім того, на рахунку французької збірної одна срібна і дві бронзові медалі чемпіонатів світу.

Фінальний двобій між переможцями півфіналів відбудеться у неділю, 15 липня.

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