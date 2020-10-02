 Збірна Німеччини перемогла Україну в Лізі націй УЄФА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Збірна Німеччини перемогла Україну в Лізі націй УЄФА

Виїзний матч німецької команди зі збірною України в турнірі Ліги націй УЄФА завершився з рахунком 2:1 завдяки захиснику Ґінтеру і півзахиснику Ґорецка.

Маттіас Гінтер відкриває рахунок у матчі зі збірною України

Маттіас Гінтер відкриває рахунок у матчі зі збірною України

Збірна Німеччини з футболу здобула свою першу перемогу в рамках Ліги націй УЄФА в матчі з Україною. Зустріч на Національному спортивному комплексі "Олімпійський" у Києві пройшла в суботу, 10 жовтня, і завершилася з рахунком 1: 2. До цього бундестім провела серію ігор без перемог.

Перший м'яч у ворота української збірної на 20-й хвилині забив захисник німців Маттіас Ґінтер (Matthias Ginter). Півзахисник бундестім Леон Ґорецка (Leon Goretzka) на 49-хвилині зміцнив перевагу. Єдиний гол за збірну України на 77-й хвилині забив півзахисник Руслан Малиновський, який успішно реалізував пенальті.

За підсумками матчу Німеччина з 5 очками займає друге місце в 4-й групі Ліги А, Україна з 3 очками розташувалася на сходинку нижче. Наступні матчі в рамках групи пройдуть 13 жовтня - німецька збірна зустрінеться зі збірною Швейцарії на стадіоні в Кельні, а українці зіграють з іспанцями в Києві. 

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