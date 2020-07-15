 Збиття MH17: ЄС розраховує, що Росія визнає відповідальність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Збиття MH17: ЄС розраховує, що Росія визнає відповідальність

З нагоди шостих роковин збиття літака рейсу MH17 у ЄС заявили про підтримку зусиль щодо встановлення істини і досягнення справедливості. Брюссель розраховує, що Росія співпрацюватиме у намаганнях покарати винних.

Уламки збитого пасажирського літака Boeing, що виконував рейс MH17, липень 2014 року

Уламки збитого пасажирського літака Boeing, що виконував рейс MH17, липень 2014 року

У Євросоюзі висловили глибоче співчуття родичам жертв катастрофи літака рейсу MH17, а також заявили про підтримку усіх зусиль, спрямованих на встановлення істини і притягнення винних у катастрофі до відповідальності. Відповідну заяву верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля у четвер, 16 липня, оприлюднено на сайті Європейської Ради.

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Боррель зазначив, що Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль щодо встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв і їхніх близьких, а також притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН.

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"З огляду на свої попередні заяви Європейський Союз бере до відома всі кроки, які були зроблені у зв'язку з цим, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність та співпрацюватиме в повному обсягі у намаганнях притягнути винних до відповідальності", - йдеться у заяві Борреля.

Нагадаємо, напередодні Європейський суд з прав людини зареєстрував позов Нідерландів проти Росії через збиття літака рейсу MH17. У суді нагадали, що до них раніше вже надходили позови проти Росії через збиття літака рейсу MH17 від приватних осіб - родичів жертв авіакатастрофи. Утім, цього разу позов подала саме одна держава проти іншої держави.

9 березня у Нідерландах почався судовий процес у справі про збиття літака.

Літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

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