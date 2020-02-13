 Збитки Airbus за 2019 рік сягнули 1,36 мільярда євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Збитки Airbus за 2019 рік сягнули 1,36 мільярда євро

Мирова угода з Францією, Великобританією та США про виплату кількамільярдного штрафу призвела до збитків Airbus у 2019 році.

Frankreich Airbus-Werk in Toulouse (picture-alliance/dpa/MAXPPP/S. Lapeyrere)

Європейський аерокосмічний концерн Airbus зафіксував у 2019 році рекордні збитки. Через багатомільярдні штрафи їх сума склала 1,36 мільярда євро, повідомило керівництво Airbus на пресконфренції в Тулузі у четвер, 13 лютого. 

Збитки в Airbus зафіксовані вперше з 2009 року і пов'язані, зокрема, з виплатою 3,6 мільярда євро штрафів Франції, Великобританії та США в рамках мирової угоди з врегулювання звинувачень у корупції, пов'язаних з його продажами в різних країнах в період з 2004 по 2016 рік. Крім того, від'ємний баланс пов'язаний з забороною на експорт озброєнь до Саудівської Аравії, внаслідок чого концерн не зміг продати військово-транспортні літаки А400М і втратив 1,2 мільярда євро, йдеться у річному звіті концерну.

Виробник заявив, що його операційний прибуток у 2019 році зріс у порівнянні з попереднім роком на 19 відсотків до 6,9 мільярда євро, товарообіг - на 11 відсотків до 70,5 мільярда євро. У 2018 році концерн мав прибутки 3,05 мільярда євро.   

"Ми багато чого досягли в 2019 році. Ми забезпечили високі фінансові показники, обумовлені, головним чином, поставками наших комерційних літаків", - наводить слова генерального директора Airbus Гійома Форі агенція AFP.

Також компанія повідомила, що замовлення на комерційні літаки зросли до 768 одиниць в минулому році з 747 одиниць в 2018 році. У 2020 році авіаконцерн має поставити замовникам близько 880 комерційних літаків.

За що оштрафували Airbus 

Нагадаємо, розслідування за підозрою у використанні європейським концерном Airbus корупційних схем під час продажів літаків низці країн було ініційовано у серпні 2016 року Британською службою з боротьби з масштабними фінансовими махінаціями (SFO).

За даними Лондона, Airbus задіяв зовнішніх консультантів для підкупу клієнтів, щоб ті купували його цивільні і військові літаки. Йшлося про підрозділи корпорації в Шрі-Ланці, Малайзії, Індонезії, Гані та на Тайвані.

Наприкінці січня 2020 року Airbus уклав з владою Франції, Великобританії та США мирову угоду про виплату рекордного штрафу у розмірі майже 3,6 мільярда євро. Більшу частину цієї суми - 2,1 мільярда євро - отримала Франція, ще 984 мільйони євро - Великобританія і 535 мільйони євро - США.

DW.COM

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