 Збитий літак МАУ: на які компенсації можуть розраховувати родичі загиблих? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.01.2020

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Україна

Збитий літак МАУ: на які компенсації можуть розраховувати родичі загиблих?

Родичі загиблих пасажирів отримають компенсації відповідно до міжнародних конвенцій. Однак опитані DW юристи радять Києву домагатись від Ірану не лише політичної, а й юридичної відповідальності за збитий літак.

Чоловік загиблої бортпровідниці МАУ Юлії Соголуб

Чоловік загиблої бортпровідниці МАУ Юлії Соголуб цілує її портрет в аеропорту "Бориспіль"

Іран взяв на себе політичну відповідальність за збитий у небі над Тегераном у середу, 8 січня, літак Міжнародних авіаліній України (МАУ). Як заявив командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде у своєму виступі по іранському державному телебаченню, КВІР бере на себе "повну відповідальність" за це. Однак цього замало, кажуть українські юристи. Іранська сторона має ще визнати свою відповідальність і юридично. Саме від цього залежить, коли та яку компенсацію отримають родичі жертв авіатрагедії.

Негайні виплати

Виплати родичам загиблих в авіакатастрофах регламентуються Міжнародною конвенцією для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, яка була підписана у 1999 році у Монреалі. Відповідно до цієї конвенції, у випадку авіакатастрофи родичам загиблих надається компенсація за заподіяні тілесні ушкодження, включаючи смерть та пошкодження і втрату багажу.

Karte Flugabsturz Iran EN

Як повідомив DW старший партнер міжнародної юридичної фірми "Ілляшев та партнери", експерт з авіаційного права Роман Марченко, сукупно виплати можуть становити не менше 130 тисяч доларів за кожного загиблого. Міжнародні правила передбачають, що гроші виплачуються у два етапи. Перший - негайні виплати по 22 тисячі доларів, які має виплатити авіакомпанія, літак якої потрапив у авіакатастрофу, "невідкладно" (зазвичай протягом трьох місяців) з моменту аварії. "Сама авіакомпанія, або її страхова фірма має негайно після інциденту знайти спадкоємців загиблих, їхні рахунки і зробити негайно виплати за Монреальською конвенцією орієнтовно 22 тисячі доларів за загиблого на користь родини", - зазначив Марченко.

DW.COM

Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції заявив про повну відповідальність за збиття літака МАУ під Тегераном. (11.01.2020)

Президент України Володимир Зеленський говорив з президентом Ірану Хасаном Роухані про відповідальність за збиття літака МАУ, про роботу з розшифровки чорних скриньок і питання компенсації сім'ям загиблих. (11.01.2020)

Після проведення ретельного повномасштабного розслідування, представниками відповідальними за безпеку авіасполучення та правоохоронними органами встановлюється юридична відповідальність та визначаються винні у трагедії. Саме вони мають сплатити залишок з передбачених конвенцією виплат, включаючи повернення негайних виплат авіакомпанії, якщо катастрофа сталася не з її вини. Такі виплати, за словами експерта з авіаційного права, можуть тривати від одного до десяти років, у залежності від необхідності судитися та стягувати кошти в примусовому порядку, якщо, наприклад, Іран відмовиться від добровільних компенсацій збитків.

Важливість юридичної відповідальності

У випадку зі збитим авіалайнером МАУ, відповідальність на себе взяла іранська сторона і саме вона має здійснити виплатити родинам загиблих. Втім, на переконання Романа Марченка, Україні критично важливо домогтися завершення розслідування міжнародної комісії, яка нині працює в Тегерані та отримати на документі підписи іранського уряду, аби юридично підтвердити відповідальність Ірану за збитий український літак. "Іранська комісія з залученими іноземними спеціалістами має дійти офіційних висновків, у яких має бути зазначено, що літак збитий ракетою, випущеною саме іранським офіцером під час чергування. Це дуже важливо", - наголошує юрист і пояснює, що саме юридичне визнання закріплює відповідальність держави за катастрофу.

Дружина загиблого у катастрофі над Чорним морем штурмана Ту-154 Костянтина Ревтова

Дружина загиблого у катастрофі над Чорним морем штурмана Ту-154 Костянтина Ревтова з його портретом (архівне фото)

Свого часу Україна і сама опинилась у подібній ситуації: восени 2001 року над Чорним морем був збитий пасажирський літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ. Інцидент стався під час українсько-російських навчань в Криму. Не відразу, а лише згодом тодішній український президент Леонід Кучма визнав, що літак таки був збитий ракетою сил протиповітряної оборони України. Однак юридичної відповідальності Україна на себе так і не взяла. За словами Романа Марченка, фірма якого тоді консультувала кілька сімей постраждалих, частина родин загиблих отримали грошову компенсацію у 100 тисяч доларів (за іншими даними - 200 тисяч - Ред.), які український уряд виплатив добровільно за двома міждержавними угодами. Всі родичі, які відмовилися від грошей, не змогли через суди стягнути з України більші суми, адже держава так і не визнала свою відповідальність юридично.

Компенсація може бути більшою

Родичам жертв авіакатастрофи в Ірані український уряд обіцяє тепер виплатити по 200 тисяч гривень (близько 8 тисяч доларів США - Ред.) компенсацій. "Українська держава надасть всебічну юридичну і фінансову підтримку сім'ям загиблих. Ми знаємо, що МАУ прийняла рішення про компенсацію сім'ям екіпажу літака, які загинули в цій трагедії", - сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і додав, що влада проконтролює, аби рідні кожного загиблого отримали страхову виплату, передбачену Монреальською конвенцією. У пресслужбі українського уряду у відповідь на запит DW уточнили, що йдеться про виплати громадянам України. В компанії МАУ виплату компенсацій загиблим поки не коментують, посилаючись на юридичні тонкощі справи, але кажуть, що компанія контактує з юридичними представниками загиблих у сімох юрисдикціях.

Докторка юридичних наук, київська адвокатеса з авіаційних справ Ганна Цірат вказує на те, що всі пасажири та екіпаж були застраховані і виплати здійснюватимуть страхові компанії країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. А страховим компаніям відшкодовуватиме уряд Ірану, як сторона винна у інциденті. Саме тому компенсаційні страхові виплати можуть відрізнятися у кожній країні. "Для кожного застрахованого діятиме індивідуальна сума страховки. Для тих загиблих, у кого не було на утриманні малолітніх, сума буде одна, для тих у кого були діти, зокрема як український пілот, - сума може бути інша", - сказала Цірат. Вона вказує, що окрім цього Іран має виплатити власникові літака відшкодування збитків за авіасудно, а також і за недоотримані авіаперевізником прибутки через катастрофу.

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    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

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    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

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    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

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    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

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    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


DW.COM

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

Унаслідок падіння літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня загинули всі 176 людей на борту. Лише 11 січня Іран визнав факт збиття літака. Факти й відкриті питання - у фотогалереї DW. (10.01.2020)  

Посилання в інтернеті

Угода між урядами України та РФ про врегулювання претензій, які виникли внаслідок повітряної катастрофи, що сталася 4 жовтня 2001 року

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Чоловік загиблої бортпровідниці МАУ Юлії Соголуб

Компенсації за збитий літак МАУ

Опитані DW юристи радять Києву домагатись від Ірану не лише політичної, а й юридичної відповідальності.  

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