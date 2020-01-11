Збитий літак МАУ: на які компенсації можуть розраховувати родичі загиблих?

Іран взяв на себе політичну відповідальність за збитий у небі над Тегераном у середу, 8 січня, літак Міжнародних авіаліній України (МАУ). Як заявив командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде у своєму виступі по іранському державному телебаченню, КВІР бере на себе "повну відповідальність" за це. Однак цього замало, кажуть українські юристи. Іранська сторона має ще визнати свою відповідальність і юридично. Саме від цього залежить, коли та яку компенсацію отримають родичі жертв авіатрагедії.

Негайні виплати

Виплати родичам загиблих в авіакатастрофах регламентуються Міжнародною конвенцією для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, яка була підписана у 1999 році у Монреалі. Відповідно до цієї конвенції, у випадку авіакатастрофи родичам загиблих надається компенсація за заподіяні тілесні ушкодження, включаючи смерть та пошкодження і втрату багажу.

Як повідомив DW старший партнер міжнародної юридичної фірми "Ілляшев та партнери", експерт з авіаційного права Роман Марченко, сукупно виплати можуть становити не менше 130 тисяч доларів за кожного загиблого. Міжнародні правила передбачають, що гроші виплачуються у два етапи. Перший - негайні виплати по 22 тисячі доларів, які має виплатити авіакомпанія, літак якої потрапив у авіакатастрофу, "невідкладно" (зазвичай протягом трьох місяців) з моменту аварії. "Сама авіакомпанія, або її страхова фірма має негайно після інциденту знайти спадкоємців загиблих, їхні рахунки і зробити негайно виплати за Монреальською конвенцією орієнтовно 22 тисячі доларів за загиблого на користь родини", - зазначив Марченко.

Після проведення ретельного повномасштабного розслідування, представниками відповідальними за безпеку авіасполучення та правоохоронними органами встановлюється юридична відповідальність та визначаються винні у трагедії. Саме вони мають сплатити залишок з передбачених конвенцією виплат, включаючи повернення негайних виплат авіакомпанії, якщо катастрофа сталася не з її вини. Такі виплати, за словами експерта з авіаційного права, можуть тривати від одного до десяти років, у залежності від необхідності судитися та стягувати кошти в примусовому порядку, якщо, наприклад, Іран відмовиться від добровільних компенсацій збитків.

Важливість юридичної відповідальності

У випадку зі збитим авіалайнером МАУ, відповідальність на себе взяла іранська сторона і саме вона має здійснити виплатити родинам загиблих. Втім, на переконання Романа Марченка, Україні критично важливо домогтися завершення розслідування міжнародної комісії, яка нині працює в Тегерані та отримати на документі підписи іранського уряду, аби юридично підтвердити відповідальність Ірану за збитий український літак. "Іранська комісія з залученими іноземними спеціалістами має дійти офіційних висновків, у яких має бути зазначено, що літак збитий ракетою, випущеною саме іранським офіцером під час чергування. Це дуже важливо", - наголошує юрист і пояснює, що саме юридичне визнання закріплює відповідальність держави за катастрофу.

Дружина загиблого у катастрофі над Чорним морем штурмана Ту-154 Костянтина Ревтова з його портретом (архівне фото)

Свого часу Україна і сама опинилась у подібній ситуації: восени 2001 року над Чорним морем був збитий пасажирський літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ. Інцидент стався під час українсько-російських навчань в Криму. Не відразу, а лише згодом тодішній український президент Леонід Кучма визнав, що літак таки був збитий ракетою сил протиповітряної оборони України. Однак юридичної відповідальності Україна на себе так і не взяла. За словами Романа Марченка, фірма якого тоді консультувала кілька сімей постраждалих, частина родин загиблих отримали грошову компенсацію у 100 тисяч доларів (за іншими даними - 200 тисяч - Ред.), які український уряд виплатив добровільно за двома міждержавними угодами. Всі родичі, які відмовилися від грошей, не змогли через суди стягнути з України більші суми, адже держава так і не визнала свою відповідальність юридично.

Компенсація може бути більшою

Родичам жертв авіакатастрофи в Ірані український уряд обіцяє тепер виплатити по 200 тисяч гривень (близько 8 тисяч доларів США - Ред.) компенсацій. "Українська держава надасть всебічну юридичну і фінансову підтримку сім'ям загиблих. Ми знаємо, що МАУ прийняла рішення про компенсацію сім'ям екіпажу літака, які загинули в цій трагедії", - сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і додав, що влада проконтролює, аби рідні кожного загиблого отримали страхову виплату, передбачену Монреальською конвенцією. У пресслужбі українського уряду у відповідь на запит DW уточнили, що йдеться про виплати громадянам України. В компанії МАУ виплату компенсацій загиблим поки не коментують, посилаючись на юридичні тонкощі справи, але кажуть, що компанія контактує з юридичними представниками загиблих у сімох юрисдикціях.

Докторка юридичних наук, київська адвокатеса з авіаційних справ Ганна Цірат вказує на те, що всі пасажири та екіпаж були застраховані і виплати здійснюватимуть страхові компанії країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. А страховим компаніям відшкодовуватиме уряд Ірану, як сторона винна у інциденті. Саме тому компенсаційні страхові виплати можуть відрізнятися у кожній країні. "Для кожного застрахованого діятиме індивідуальна сума страховки. Для тих загиблих, у кого не було на утриманні малолітніх, сума буде одна, для тих у кого були діти, зокрема як український пілот, - сума може бути інша", - сказала Цірат. Вона вказує, що окрім цього Іран має виплатити власникові літака відшкодування збитків за авіасудно, а також і за недоотримані авіаперевізником прибутки через катастрофу.