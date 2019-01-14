 За 30 років комах на Землі поменшало на чверть, вчені б′ють на сполох | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2020

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За 30 років комах на Землі поменшало на чверть, вчені б'ють на сполох

Проведене нещодавно дослідження свідчить про скорочення популяції комах майже на чверть упродовж 30 років. Утім, екологів тішить те, що прісноводні комахи демонструють зростання популяції.

Зникнення популяцій комах

Мурахи опинилися серед тих видів комах, котрі зникають найбільшими темпами

Проведене співробітниками двох німецьких університетів дослідження засвідчило катастрофічне скорочення популяції комах у світі. Результати наукової праці, проведеної фахівцями Універсітету Галле-Віттенберг та Лейпцизького університету,оприлюднено в п'ятницю, 24 квітня. Учасники дослідження запевняють, що впродовж 30 років було втрачено близько 24 відсотків популяції комах.

Проведене дослідження названо "найбільшим натепер дослідженням" зміни чисельності комах у 1676 місцях в світі. У ньому зокрема вказується на різке зменшення популяції комах, що мешкають на суходолі. Причиною такого раптового скорочення чисельності наземних комах, на думку дослідників, стало руйнування середовища проживання цих істот. Тут, на погляд учених, найбільш негативну роль відіграла урбанізація, що спричинила знищення ареалів цих видів у дикій природі.

Приміром, такі представники наземних комах як коники, мурахи і метелики продемонстрували щорічне скорочення чисельності в один відсоток. А за 75 років популяція цих видів комах скоротилася приблизно на 50 відсотків, констатували дослідники.

Проблема для Німеччини та США

Особливо різке скорочення чисельності комах зафіксовано в США та Німеччині. Приміром, на Середньому Заході США популяції комах скорочувалися на чотири відсотки щороку насамперед унаслідок втрати ними їжі і ареалів мешкання.

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"Якщо й надалі такими темпами триватиме скорочення ареалів комах, то це матиме катастрофічні наслідки для екосистем і для людини. Комахи - запилювачі, природні вороги шкідників, сприяють процесам гниття, а крім того, вони просто критично важливі для функціонування всіх екосистем Землі ", - застеріг в інтерв'ю інформагенції AP співробітник Мічиганського державного університету Нік Хаддад, який вважається знаним експертом у галузі вивчення метеликів.

Надія ще жевріє

Попри таку катастрофічну ситуацію ще не втрачено остаточно надію на те, що комах усе-таки вдасться врятувати від остаточного зникнення. Проведене дослідження показало, що прісноводні комахи навпаки продемонстрували середньорічний приріст своїх популяцій на трохи більше одного відсотка. Упродовж 30 років їх побільшало на 38 відсотків, запевняють дослідники.

Найбільший приріст популяції прісноводних комах спостерігався в Північній Європі, на Заході США та в Росії. Вчені пояснюють таку позитивну динаміку очищенням забруднених озер і річок.

Науковці сподіваються, що в разі негайного втілення заходів з захисту комах, їхні популяції ще можна буде відродити та врятувати від остаточного зникнення. "Прісноводні комахи показали нам, що це можливо", - переконаний доктор Роель ван Клінк (Roel van Klink), який працює в Німецькому центрі інтеграційних досліджень біологічного різноманіття при Лейпцігському університеті.

  • Жовтю осьмак харчується на плакуні верболистому

    Чому зникають метелики?

    Ніжні ельфи

    Метеликам в Німеччині - й не лише в ній - загрожує зникнення. За даними Фонду збереження дикої природи Німеччини, ще 30 років тому в країні було вдвічі більше видів метеликів. Популяція деяких видів зменшилася на 70 відсотків! На фото жовтюх осьмак, якого визнали метеликом 2017 року.

  • Метелик в саду в Ессені

    Чому зникають метелики?

    Солодкий сік

    Метелики люблять рослинні соки. З квітів, суцвіть, кущів - з різних рослин. Однак їхнє розмаїття у Німеччині втрачається. Переважають монокультури, і це не дає жодних шансів метеликам.

  • Кукурудза

    Чому зникають метелики?

    Всюдисуща кукурудза

    Одна з причин зменшення різноманіття квітів для метеликів - надзвичайно інтенсивне вирощування кукурудзи. У Німеччині в 2016 році виростили в три рази більше кукурудзи, ніж у 1980-х роках. Її вирощують для виготовлення комбікорму для тваринництва і для використання у біогазових станціях. Як наслідок, на великих площах метеликам нічим посмакувати.

  • Подалірій - метелик, який зник у багатьох регіонах Німеччини

    Чому зникають метелики?

    Метелики не люблять хімію

    Також знищують різноманіття квітів засоби захисту рослин. Дикі трави, кущі і квіти не мають шансів вижити на полях з монокультурами. Зображений на цій світлині метелик - подалірій - зник у багатьох регіонах Німеччини.

  • Бджола на квітці

    Чому зникають метелики?

    Комахи вимирають

    Пестициди знищують не лише шкідників. Дослідження свідчать, що в деяких районах стало на 80 відсотків менше комах, ніж 30 років тому. Бджоли, джмелі, бабки, мухи, жуки, метелики - всі борються за виживання в умовах інтенсивного сільського господарства, надмірного використання засобів захисту рослин та добрив.

  • Бджолоїдка звичайна, або щурка європейська

    Чому зникають метелики?

    Комахи та птахи

    Ця фотографія свідчить про те, що вимирання метеликів і комах - саме по собі лише частина драми. Для багатьох тварин - наприклад, птахів або кажанів - комахи є найважливішим джерелом їжі. Бджолоїдка звичайна, або щурка європейська, харчується головним чином джмелями, осами, бджолами, цикадами або жуками.

  • Лучна трав'янка

    Чому зникають метелики?

    Занадто мало їжі

    Останні дослідження показали, що стає дедалі менше й птахів. Наприклад, за період з 1990 по 2013 рік популяція чайки в Німеччині зменшилася на 80 відсотків. Лучної трав'янки, яку ви бачите на зображенні, стало менше на 63 відсотки, грициків великих - на 61 відсоток. Причина одна: занадто мало комах для харчування.

  • Айлантовий шовкопряд

    Чому зникають метелики?

    Надія є?

    Цікаво відзначити, що втрата метеликів особливо помітна в сільській місцевості. У містах часто зустрічаються більше видів і більша кількість метеликів, ніж у селах. Передусім їм можна побачити в парках, на цвинтарях, на міських пустирях і навіть у центрі міста - всюди, де метелики знаходять різноманітність рослин, які їм потрібні.

    Автор: Юдіт Гартль


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