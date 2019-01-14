За 30 років комах на Землі поменшало на чверть, вчені б'ють на сполох

Проведене нещодавно дослідження свідчить про скорочення популяції комах майже на чверть упродовж 30 років. Утім, екологів тішить те, що прісноводні комахи демонструють зростання популяції.
Проведене співробітниками двох німецьких університетів дослідження засвідчило катастрофічне скорочення популяції комах у світі. Результати наукової праці, проведеної фахівцями Універсітету Галле-Віттенберг та Лейпцизького університету,оприлюднено в п'ятницю, 24 квітня. Учасники дослідження запевняють, що впродовж 30 років було втрачено близько 24 відсотків популяції комах.
Проведене дослідження названо "найбільшим натепер дослідженням" зміни чисельності комах у 1676 місцях в світі. У ньому зокрема вказується на різке зменшення популяції комах, що мешкають на суходолі. Причиною такого раптового скорочення чисельності наземних комах, на думку дослідників, стало руйнування середовища проживання цих істот. Тут, на погляд учених, найбільш негативну роль відіграла урбанізація, що спричинила знищення ареалів цих видів у дикій природі.
Приміром, такі представники наземних комах як коники, мурахи і метелики продемонстрували щорічне скорочення чисельності в один відсоток. А за 75 років популяція цих видів комах скоротилася приблизно на 50 відсотків, констатували дослідники.
Проблема для Німеччини та США
Особливо різке скорочення чисельності комах зафіксовано в США та Німеччині. Приміром, на Середньому Заході США популяції комах скорочувалися на чотири відсотки щороку насамперед унаслідок втрати ними їжі і ареалів мешкання.
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"Якщо й надалі такими темпами триватиме скорочення ареалів комах, то це матиме катастрофічні наслідки для екосистем і для людини. Комахи - запилювачі, природні вороги шкідників, сприяють процесам гниття, а крім того, вони просто критично важливі для функціонування всіх екосистем Землі ", - застеріг в інтерв'ю інформагенції AP співробітник Мічиганського державного університету Нік Хаддад, який вважається знаним експертом у галузі вивчення метеликів.
Надія ще жевріє
Попри таку катастрофічну ситуацію ще не втрачено остаточно надію на те, що комах усе-таки вдасться врятувати від остаточного зникнення. Проведене дослідження показало, що прісноводні комахи навпаки продемонстрували середньорічний приріст своїх популяцій на трохи більше одного відсотка. Упродовж 30 років їх побільшало на 38 відсотків, запевняють дослідники.
Найбільший приріст популяції прісноводних комах спостерігався в Північній Європі, на Заході США та в Росії. Вчені пояснюють таку позитивну динаміку очищенням забруднених озер і річок.
Науковці сподіваються, що в разі негайного втілення заходів з захисту комах, їхні популяції ще можна буде відродити та врятувати від остаточного зникнення. "Прісноводні комахи показали нам, що це можливо", - переконаний доктор Роель ван Клінк (Roel van Klink), який працює в Німецькому центрі інтеграційних досліджень біологічного різноманіття при Лейпцігському університеті.