За ґратами у РФ перебувають близько сотні незаконно ув'язнених українців - МЗС України

Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами ще близько 100 українців. Про це у понеділок, 6 січня, заявило міністерство закордонних справ України. "Близько 100 громадян України, які незаконно ув'язнені в Росії, "відзначають" різдвяні свята у в'язниці. Знову", - йдеться у повідомленні відомства, розміщеному на його сторінці у Facebook.

МЗС України закликає міжнародне співтовариство зберігати тиск на Кремль до звільнення всіх українських політичних в'язнів у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Там зазначили, що зроблять все можливе, щоб повернути ув'язнених українців додому. Крім того, МЗС опублікувало відео зі зверненнями колишніх українських в'язнів, які були звільнені шляхом обміну.

"Дорогі справжні друзі України! Я закликаю вас продовжувати тиск на російську владу, щоб звільнити українських громадян. Подивіться на мене, я повернувся до своєї родини цього року, завдячуючи зусиллям українського президента та вашій підтримці, солідарності та єдності", - заявив у зверненні Роман Сущенко.

"Я хочу подякувати міжнародній спільноті за продовження підтримки України. Прошу, не зупиняйтесь! Ще близько сотні українців знаходяться в російських в'язницях у жахливих умовах… Разом ми повернемо їх", - закликав Микола Каплюк.

Як повідомлялося, 29 грудня відбувся обмін утримуваними громадянами між Києвом та самопроголошеними так званими "республіками" Донбасу. На підконтрольну українському уряду територію повернулися 76 громадян. Київ передав "ДНР" та "ЛНР" 124 в'язнів. 7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами у форматі "35 на 35".