За що немовлята сидять у тюрмах (відео)

За ґратами у Туреччині перебувають близько 700 малюків разом зі своїми мамами, переважно політичними бранками. На вихідні дітей відпускають на волю до батьків. Таке подвійне життя завдає глибоких травм дитячій психіці.
Лише на вихідних Ченгіз Акбаба може забирати дворічного сина додому. Решту часу маленький Міраз мешкає у в'язниці - разом із мамою. Малюк уже звик, що тато забирає лише його - мама мусить залишатися за тюремними мурами. Родина Акбаб - курди. Мама Міраза підтримувала близьку до курдів опозиційну партію. Цього вистачило, аби на чотири роки потрапити за ґрати.
Рівень захворювання на ВІЛ/СНІД в українських тюрмах щонайменше всемеро перевищує показники серед решти населення. Мінімізувати головне джерело поширення ВІЛ-інфекції можна. Чи готова Україна перейняти досвід Європи? (01.12.2018)
У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом у в'язниці знущалися вже над ним. Тепер Олександр Гатіятуллін керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (18.01.2019)
Україна не має правового механізму повернення українських громадян, засуджених в Криму як до, так і після анексії. Багато з них - за ґратами по всій Росії. Правозахисники радять позиватися до Москви у ЄСПЛ. (23.11.2017)