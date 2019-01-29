 За що немовлята сидять у тюрмах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

За що немовлята сидять у тюрмах (відео)

За ґратами у Туреччині перебувають близько 700 малюків разом зі своїми мамами, переважно політичними бранками. На вихідні дітей відпускають на волю до батьків. Таке подвійне життя завдає глибоких травм дитячій психіці.

Türkei - Cengiz Akbaba mit seinem Sohn Miraz aus Istanbul (DW/G. Köhne)

2-річний Міраз лише на вихідні виходить з в'язниці

Лише на вихідних Ченгіз Акбаба може забирати дворічного сина додому. Решту часу маленький Міраз мешкає у в'язниці - разом із мамою. Малюк уже звик, що тато забирає лише його - мама мусить залишатися за тюремними мурами. Родина Акбаб - курди. Мама Міраза підтримувала близьку до курдів опозиційну партію. Цього вистачило, аби на чотири роки потрапити за ґрати.


 

DW.COM

СНІД в українських в'язницях: як зупинити небезпеку?

Рівень захворювання на ВІЛ/СНІД в українських тюрмах щонайменше всемеро перевищує показники серед решти населення. Мінімізувати головне джерело поширення ВІЛ-інфекції можна. Чи готова Україна перейняти досвід Європи? (01.12.2018)  

Спершу бив, тепер захищає: тюрми та інтернати без катувань (відео)

У 90-х він працював слідчим карного розшуку і сам "вибивав" свідчення з людей. Згодом у в'язниці знущалися вже над ним. Тепер Олександр Гатіятуллін керує ГО "Україна без тортур”. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (18.01.2019)  

Правова пастка для кримських в'язнів: без шансу повернення на материк

Україна не має правового механізму повернення українських громадян, засуджених в Криму як до, так і після анексії. Багато з них - за ґратами по всій Росії. Правозахисники радять позиватися до Москви у ЄСПЛ. (23.11.2017)  

Звіт HRW: Обидві сторони конфлікту на Донбасі катують цивільних

Правозахисники закинули обом сторонам конфлікту на Донбасі порушення прав людини. HRW вважає, що у Харкові існує секретна тюрма СБУ, сама спецслужба спростовує цю інформацію. (12.01.2017)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як колишній ув’язнений інших від тюрми рятує (05.10.2017)  

Реклама

Докладно

Ukraine Soldat an einem Stützpunkt für humanitäre Hilfe in Awdijiwka (picture-alliance/dpa/E. Maloletka)

Новий план щодо Донбасу

ООН та ОБСЄ відповідають за безпеку, Європейський Союз - за відбудову. 

Цивільні авіаперевезення

Японська авіакомпанія придбає 48 літаків Boeing та Airbus

Загальна вартість контрактів близько 5 мільярдів євро. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  