За що немовлята сидять у тюрмах (відео)

Лише на вихідних Ченгіз Акбаба може забирати дворічного сина додому. Решту часу маленький Міраз мешкає у в'язниці - разом із мамою. Малюк уже звик, що тато забирає лише його - мама мусить залишатися за тюремними мурами. Родина Акбаб - курди. Мама Міраза підтримувала близьку до курдів опозиційну партію. Цього вистачило, аби на чотири роки потрапити за ґрати.



