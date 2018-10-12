 За чотири роки на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

За чотири роки на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ

Від початку бойових дій на Донбасі загалом загинули майже три тисячі українських силовиків.

З початку війни на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ

З початку війни на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ

Майже три десятки співробітників Служби безпеки України загинули за час бойових дій у Донецькій і Луганській областях. Про це у неділю, 14 жовтня, повідомив глава спецслужби Василь Грицак.

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Від початку року на Донбасі загинули чи були поранені 28 дітей та майже 200 цивільних дорослих, повідомили в СММ ОБСЄ. За цей час сторони конфлікту 218 тисяч разів порушували режим припинення вогню. (12.10.2018)

 Окрім того, за цей час дістали поранень 128 співробітників Служби безпеки. 227 правоохоронців нагороджені за мужність і героїзм під час антитерористичної операції або Операції об'єднаних сил.

У вересні президент України Петро Порошенко повідомляв, що від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських військових.

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у 2018 році на Донбасі загинули та дістали поранень 200 цивільних дорослих та 28 дітей.

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