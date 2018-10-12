За чотири роки на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ

Майже три десятки співробітників Служби безпеки України загинули за час бойових дій у Донецькій і Луганській областях. Про це у неділю, 14 жовтня, повідомив глава спецслужби Василь Грицак.

Окрім того, за цей час дістали поранень 128 співробітників Служби безпеки. 227 правоохоронців нагороджені за мужність і героїзм під час антитерористичної операції або Операції об'єднаних сил.

У вересні президент України Петро Порошенко повідомляв, що від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських військових.

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у 2018 році на Донбасі загинули та дістали поранень 200 цивільних дорослих та 28 дітей.