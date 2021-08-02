 За час конфлікту на Донбасі зниклими безвісти вважаються 811 осіб - МКЧХ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2021

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За час конфлікту на Донбасі зниклими безвісти вважаються 811 осіб - МКЧХ

Унаслідок конфлікту на Донбасі вважаються зниклими безвісти 811 осіб, заявили в Міжнародному комітеті Червоного хреста.

Війна на Донбасі

Голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Флоранс Жиллєтт заявила, що внаслідок конфлікту на Донбасі досі вважаються зниклими безвісти 811 осіб. Про це вона повідомила під час пресконференції в Києві в понеділок, 6 вересня.

"Минуло вже сім років відтоді, як Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні почали отримувати запити від сімей, чиї родичі зникли безвісти внаслідок конфлікту на Донбасі. За останні сім років МКЧХ і ТЧХУ отримали сотні запитів від таких сімей. На сьогодні 811 осіб досі вважаються зниклими безвісти", - сказала Жиллєтт, яку цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Водночас президент ТЧХУ Микола Поліщук додав, що від початку збройного конфлікту в Україні до ТЧХУ звернулося загалом 928 громадян щодо розшуку рідних. "Було відкрито 892 розшукові справи, роботу щодо 701 справи закінчено, зокрема 154 - у зв'язку зі звільненням та возз'єднанням сім'ї, 115 - у зв'язку із загибеллю та похованням сім'єю. У 158 справах вдалося відновити зв'язок із рідними на непідконтрольній українській владі території за допомогою волонтерів і працівників Луганської та Донецької обласних організацій Товариства Червоного Хреста України", - зазначив він.

Станом на 27 серпня 2021 року робота служби розшуку Товариства у 181 справі триває, про долю членів сімей все ще невідомо, поінформував Поліщук.

Тим часом Флоранс Жиллєтт звернула увагу на те, що 6 вересня минає три роки, один місяць і чотири дні відтоді, як набув чинності закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", проте комісія з питань зниклих безвісти так і розпочала роботу. "Дискусії про єдиний реєстр не просуваються, а механізм, за допомогою якого сім'ї можуть презентувати й отримувати обіцяні пільги, - не визначено. Загалом прогрес у впровадженні закону значною мірою зупинився", - зазначила Жиллєтт.

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Вона наголосила, що МКЧХ підтримує українські органи влади в розробці законодавчих рамок для пошуку зниклих осіб і продовжуватиме цю діяльність, надаючи консультативні послуги в технічній та юридичній площинах, щоб бути посередником між сторонами конфлікту.

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"Дуже важливо, щоб українська влада прискорила процес пошуку. Ми розуміємо, що є правові спори, які роблять надання ресурсів комісії великою проблемою. Можливо, слід виправити закон. Це слід зробити швидко, щоб комісія найближчим часом стала функціональною", - додала Жиллєтт.

Слід подбати про створення єдиного реєстру та визначення того, як члени сімей зниклих осіб можуть отримувати соціальні та інші пільги, передбачені законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", наголосила очільниця делегації МКЧХ в Україні.

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


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