 За ″фейки″ про війну проти України у Росії саджатимуть на 15 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2022

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Новини

За "фейки" про війну проти України у Росії саджатимуть на 15 років

Держдума РФ ухвалила закон, за яким поширення інформації про війну в Україні, що йде у розріз з баченням Кремля, каратиметься ув'язненням до 15 років.

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Російська Держдума у п'ятницю, 4 березня одноголосно ухвалила закон про "фейки" щодо збройних сил РФ. Документ, що було розроблено "з метою захисту інтересів Росії та її громадян", передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Таке багаторічне ув'язнення загрожує тим, хто поширює визнану російською владою "фейком" інформацію, "з використанням службового становища, за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі" і якщо ці дії "спричинили тяжкі наслідки", - йдеться у роз'ясненнях до законопроєкту, оприлюднени на сайті Держдуми. 

Високі штрафи для всіх

Окрім того, суд може призначати штраф до 1,5 мільйонів рублів, виправні роботи терміном до року або примусові роботи терміном до трьох років. Величезні штрафи передбачено й за заклики до масових протестів. 

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що закон одразу передадуть на підпис Володимиру Путіну, і "є можливість, що буквально завтра (5 березня - ред.) його норми прямої дії набудуть чинності".

"Хотілося би, щоби всі розуміли - і суспільство розуміло - що це ми робимо для того, щоби захистити наших солдатів, офіцерів, щоби захистити правду", - запевняє Володін. 

Закон ухвалили одразу в другому і третьому читаннях. На тлі війни Росії проти України упродовж минулих днів російська влада закрила або заблокувала низку російських і закордонних ЗМІ через незручне для Кремля висвітлення подій.

Напередодні стало відомо, що частині користувачів РФ недоступні сайти Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузи", BBC, Facebook, не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.

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