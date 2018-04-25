За три роки кількість відвідувачів Чорнобильської зони зросла вдесятеро

Кількість відвідувачів "зони відчуження" Чорнобильської атомної електростанції з 2015 по 2018 рік збільшилася майже вдесятеро. Про це у 33 річницю аварії на Чорнобильській АЕС у п'ятницю, 26 квітня, заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. "Ми спостерігаємо значне збільшення відвідувачів "зони відчуження". Якщо порівняти 2015 рік до 2018 року, то потік відвідувачів збільшився з восьми тисяч до 70 тисяч, це майже у десять разів", - повідомив він журналістам під час відвідування атомної електростанції.

За його словами, половина відвідувачів - іноземці. "Це говорить про те, що ми відкриті й прозорі. Це одна з гарантій того, що всі роботи, які тут будуть здійснюватися і здійснюються - під пильною увагою громадськості, держави і наших міжнародних партнерів", - додав Семерак.

Тим часом міністерство внутрішніх справ України повідомило, що за 2018 рік у зоні відчуження виявили 196 сталкерів, тобто осіб, які незаконно проникли на територію з метою екстремального туризму. З цих людей 16 були іноземцями. У 2019 році було виявлено 48 сталкерів, один з яких був іноземцем. У МВС також додали, що зараз на території зони ЧАЕС проживають 116 стихійних поселенців.

Напередодні були успішно завершені приймальні випробування нового безпечного конфайнмента (захисна споруда над об'єктом "Укриття") над енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанції. "Успішне завершення 72-годинної пробної експлуатації об'єкта напередодні 33-ої річниці аварії, що сталася в 1986 році, знаменує собою безпечне фізичне завершення будівництва нового укриття, спорудженого над зруйнованим будинком 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС", - йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), передає агенція "Українські Новини".

Захисна споруда зможе запобігти подальшому потраплянню радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище і забезпечить безпеку робіт з демонтажу старого укриття і самого зруйнованого енергоблоку, а також видалення та вивезення радіоактивних відходів. Вартість будівництва конфайнмента становила понад 2,1 мільярда євро.

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