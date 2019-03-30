За підтримку терористів можуть позбавити громадянства ФРН

Уряд Німеччини на засіданні в середу, 3 квітня, схвалив пропозицію міністерства внутрішніх справ позбавляти німецького громадянства повнолітніх жителів країни з подвійним громадянством за доведену участь у бойових операціях за кордоном у складі терористичних угрповань.

Ініціатива німецького МВС у першу чергу спрямована на те, щоб зупинити жителів ФРН з подвійним громадянство, які збираються влитися в лави бойовиків "Ісламської держави" (ІД), пояснив офіційний представник канцлерки Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Але може йтися не лише про це терористичне угруповання, але й про осіб, які вирішили воювати на Донбасі на боці сепаратистів.

Як пояснив прес-секретар МВС Зерен Шмідт (Sören Schmidt), усе залежить від конкретного випадку, від участі в конкретних бойових операціях на території іноземних держав. "Передусім у фокусі нашої уваги потенціал салафітів, готових битися на боці ІД", але нове правило буде відкритим, тобто поширюватися на участь у будь-яких терористичних операціях за кордоном", - сказав він.

При цьому, відповідаючи на питання корреспондента DW, Шмідт не виключив можливості позбавляти німецького громадянства осіб, якщо в суді буде доведено, що їхні дії на сході України можна кваліфікувати як участь у бойових діях на боці терористичного угруповання.

Він не назвав сепаратистів з "ДНР" чи "ЛНР" терористичних угрупованням, проте процитував поправки до відповідного закону. Поняття "терористичне угруповання" у них сформульовано досить широко й включає, зокрема, "воєнізовані збройні формування, які мають на меті, порушуючи міжнародне право, насильно ліквідувати структури іноземної держави та створити натомість нові державні чи квазідержавні структури".