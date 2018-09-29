За п'ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ

Упродовж більш ніж п'яти років збройного конфлікту на Донбасі від вибухів мін і ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни. - Ред.) загинуло 977 цивільних, ще 1528 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це йдеться в поширеному пресслужбою українського міністерства з питань тимчасово окупованих територій (мінТОТ) повідомленні.

У відомстві наголосили, що на тлі такої ситуації головним завданням є проведення заходів з метою попередження місцевого населення про наявність мін на певних територіях. До таких заходів також належить відповідне маркування цих територій та освітні заходи для дітей, школярів і юнацтва.

Цього року на фінансування відповідних заходів з державного бюджету виділено п'ять мільйонів гривень, зазначається в повідомленні пресслужби міністерства.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН повідомила цього тижня, що від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло 12 мирних жителів. Ще 58 цивільних були поранені.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року зафіксувала 3 332 загиблих серед цивільного населення на Донбасі, ще понад сім тисяч осіб зазнали поранень.

Також моніторингова місія ООН зафіксувала понад 500 випадків жорстокого поводження і застосування катувань обома сторонами конфлікту на Сході України.

Дивитись відео 03:21 Поділитись Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/376cm Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018)