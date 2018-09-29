За п'ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ

Від мін і ВЗВ за більш ніж п'ять років збройного протистояння на Донбасі загинуло 977 мирних жителів, ще понад 1,5 тисячі цивільних дістали різноманітні поранення, повідомляють у мінТОТ.
Упродовж більш ніж п'яти років збройного конфлікту на Донбасі від вибухів мін і ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни. - Ред.) загинуло 977 цивільних, ще 1528 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це йдеться в поширеному пресслужбою українського міністерства з питань тимчасово окупованих територій (мінТОТ) повідомленні.
У відомстві наголосили, що на тлі такої ситуації головним завданням є проведення заходів з метою попередження місцевого населення про наявність мін на певних територіях. До таких заходів також належить відповідне маркування цих територій та освітні заходи для дітей, школярів і юнацтва.
Цього року на фінансування відповідних заходів з державного бюджету виділено п'ять мільйонів гривень, зазначається в повідомленні пресслужби міністерства.
Нагадаємо, Моніторингова місія ООН повідомила цього тижня, що від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло 12 мирних жителів. Ще 58 цивільних були поранені.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року зафіксувала 3 332 загиблих серед цивільного населення на Донбасі, ще понад сім тисяч осіб зазнали поранень.
Також моніторингова місія ООН зафіксувала понад 500 випадків жорстокого поводження і застосування катувань обома сторонами конфлікту на Сході України.
ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. (02.10.2018)
Від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло 12 мирних жителів, ще 58 були поранені, повідомила Моніторингова місія ООН. (13.06.2019)
За три роки в зоні АТО на мінах підірвалося більше тисячі осіб. Заміновані об'єкти та мінні поля можуть стати для України проблемою на десятиліття. В ООН уже віднесли Донбас до найбільш замінованих регіонів у світі. (08.11.2017)