 За п′ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

За п'ять років конфлікту на Донбасі від мін і ВЗВ загинуло 977 цивільних - мінТОТ

Від мін і ВЗВ за більш ніж п'ять років збройного протистояння на Донбасі загинуло 977 мирних жителів, ще понад 1,5 тисячі цивільних дістали різноманітні поранення, повідомляють у мінТОТ.

Від мін на Донбасі загинули сотні цивільних

Упродовж більш ніж п'яти років збройного конфлікту на Донбасі від вибухів мін і ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни. - Ред.) загинуло 977 цивільних, ще 1528 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це йдеться в поширеному пресслужбою українського міністерства з питань тимчасово окупованих територій (мінТОТ) повідомленні.

У відомстві наголосили, що на тлі такої ситуації головним завданням є проведення заходів з метою попередження місцевого населення про наявність мін на певних територіях. До таких заходів також належить відповідне маркування цих територій та освітні заходи для дітей, школярів і юнацтва.

Цього року на фінансування відповідних заходів з державного бюджету виділено п'ять мільйонів гривень, зазначається в повідомленні пресслужби міністерства.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН повідомила цього тижня, що від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинуло 12 мирних жителів. Ще 58 цивільних були поранені. 

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року зафіксувала 3 332 загиблих серед цивільного населення на Донбасі, ще понад сім тисяч осіб зазнали поранень.

Також моніторингова місія ООН зафіксувала понад 500 випадків жорстокого поводження і застосування катувань обома сторонами конфлікту на Сході України. 

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Аудіо й відео до теми

Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018)  

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