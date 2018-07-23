 За отруєнням Скрипалів стоять дві групи з Росії - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

За отруєнням Скрипалів стоять дві групи з Росії - ЗМІ

Такого висновку дійшли експерти, які розслідують замах на Сергія Скрипаля та його доньку в британському Солсбері. Слідчі розшукують ще одну пляшку з речовиною "Новачок", пише Sunday Mirror.

Поліція на місці виявлення Новачка

Поліція на місці виявлення "Новачка"

Організацією отруєння екс-розвідника Сергія Скрипала та його доньки Юлії в британському Солсбері займались дві російські групи кілерів, повідомив у неділю, 29 липня, британський журнал Sunday Mirror з посиланням на інформовані джерела. Слідчі дійшли висновку, що одна з груп прибула до Великобританії для доставки нервово-паралітичної речовини "Новачок" за кілька тижнів до нападу, а друга - застосувала її.

Як зазначає видання, ця операція, зрештою, призвела до загибелі британки Дон Стерджес, яка отруїлася "Новачком" з викинутого флакона, замаскованого під парфуми. Флакон був подарований Стерджес її партнером, який вирішив, що в ньому знаходяться екзотичні парфуми.

За версією слідства, кілери замаскували "Новачок" під парфуми, щоб провезти його до Великобританії для вбивства Скрипаля. Однак той "Новачок" був запакований, що навело слідчих на думку, що це була не та пляшка, яка була використана для розпилення "Новачка" перед вхідними дверима будинку Скрипаля в березні. Якщо це так, то кілери, можливо, викинули отруту, використану для замаху, і вона може десь лежати, представляючи загрозу для інших потенційних жертв.

Слідчі впевнені, що флакон з "Новачком" міг бути доставлений тільки з Росії. "Думати, що він не з Росії - просто смішно. Якщо цей флакон був запакований, то це означає, що кілери використовували іншу пляшку для розпилення "Новачка" перед дверима Скрипаля", - заявив в інтерв'ю Sunday Mirror співрозмовник з британського уряду.

DW.COM

Британській поліції вдалося встановити особи ймовірних злочинців, котрі отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Під підозрою кілька росіян, повідомляють ЗМІ. (19.07.2018)

Госпіталізований 30 червня після контакту з нервово-паралітичною речовиною "Новачок" Чарлі Роулі виписаний з лікарні. Його подруга Дон Стерджес померла від наслідків отруєння 8 липня. (21.07.2018)

Сергія і Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів.

Згодом на знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та організація НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів тих країн, які також вдались до цього кроку. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

Дивитись відео 01:21
Now live
01:21 хв

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)  

Також за темою

UK Amesbury Vorfall Nowitschok | Salisbury District Hospital

Отруєного "Новачком" британця виписали з лікарні 21.07.2018

Госпіталізований 30 червня після контакту з нервово-паралітичною речовиною "Новачок" Чарлі Роулі виписаний з лікарні. Його подруга Дон Стерджес померла від наслідків отруєння 8 липня.

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire

Лондон закликає РФ надати інформацію щодо отруєння "Новачком" 05.07.2018

Після того, як ще двоє британців постраждали від отруєння "Новачком", Лондон закликав РФ надати докладну інформацію про отруєння цією речовиною Сергія і Юлію Скрипалів.

Doppelagent Sergei Skripal

Британська поліція встановила особи виконавців замаху на родину Скрипалів - ЗМІ 19.07.2018

Британській поліції вдалося встановити особи ймовірних злочинців, котрі отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Під підозрою кілька росіян, повідомляють ЗМІ.

Докладно

Світкування хрещення Київської Русі-України в Києві

Україна в очікуванні єдиної православної церкви

Про боротьбу в Україні за єдину православну церкву - Сергій Руденко спеціально для DW. 

Роналду заплатить великий штраф за ухилення від сплати податків в Іспанії

Роналду заплатить 19 мільйонів євро за податкові махінації

Кріштіана Роналду досягнув угоди з прокуратурою та має сплатити великий штраф за ухилення від сплати податків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  