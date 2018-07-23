За отруєнням Скрипалів стоять дві групи з Росії - ЗМІ

Організацією отруєння екс-розвідника Сергія Скрипала та його доньки Юлії в британському Солсбері займались дві російські групи кілерів, повідомив у неділю, 29 липня, британський журнал Sunday Mirror з посиланням на інформовані джерела. Слідчі дійшли висновку, що одна з груп прибула до Великобританії для доставки нервово-паралітичної речовини "Новачок" за кілька тижнів до нападу, а друга - застосувала її.

Як зазначає видання, ця операція, зрештою, призвела до загибелі британки Дон Стерджес, яка отруїлася "Новачком" з викинутого флакона, замаскованого під парфуми. Флакон був подарований Стерджес її партнером, який вирішив, що в ньому знаходяться екзотичні парфуми.

За версією слідства, кілери замаскували "Новачок" під парфуми, щоб провезти його до Великобританії для вбивства Скрипаля. Однак той "Новачок" був запакований, що навело слідчих на думку, що це була не та пляшка, яка була використана для розпилення "Новачка" перед вхідними дверима будинку Скрипаля в березні. Якщо це так, то кілери, можливо, викинули отруту, використану для замаху, і вона може десь лежати, представляючи загрозу для інших потенційних жертв.

Слідчі впевнені, що флакон з "Новачком" міг бути доставлений тільки з Росії. "Думати, що він не з Росії - просто смішно. Якщо цей флакон був запакований, то це означає, що кілери використовували іншу пляшку для розпилення "Новачка" перед дверима Скрипаля", - заявив в інтерв'ю Sunday Mirror співрозмовник з британського уряду.

Сергія і Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів.

Згодом на знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та організація НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів тих країн, які також вдались до цього кроку. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.