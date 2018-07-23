За останню добу на Донбасі загинув український солдат

Проросійські бойовики на Донбасі за добу неодноразво порушили режим припинення вогню, заявляють у Києві. Через обстріли загинув один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще один отримав поранення, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) зранку п'ятниці, 27 липня, на Facebook.

"Противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося", - зазначається у зведенні. За даними керівництва ООС, бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" вели вогонь біля Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика та Широкиного. Зазначається, що поблизу Гнутового збройні формування непідконтрольних території застосовували протитанкові керовані ракети.

За даними української розвідки, за минулу добу двоє бойовиків загинули, ще двоє отримали поранення. Аналогічних заяв з боку "ДНР" та "ЛНР" наразі немає.

Нагадаємо, у червні в Берліні під час зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина та Франція) обговорювалася тема розміщення на Сході України миротворчої місії ООН. Тоді очільник МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) зазначив, що ідею "блакитних шоломів", у принципі, підтримують і Москва, і Київ. Утім, після переговорів у четвер, 26 липня, в Берліні на рівні політичних директорів МЗС "нормандській четвірці" згоди щодо миротворців на Донбасі досягти не вдалося через суперечності між Росією та Україною.