 За останню добу на Донбасі загинув український солдат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

За останню добу на Донбасі загинув український солдат

В Операції об'єднаних сил в Україні кажуть про 32 порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Один військовий загинув.

На околиці Донецька, квітень 2017 року

На околиці Донецька, квітень 2017 року

Проросійські бойовики на Донбасі за добу неодноразво порушили режим припинення вогню, заявляють у Києві. Через обстріли загинув один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще один отримав поранення, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) зранку п'ятниці, 27 липня, на Facebook.

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"Страва під назвою "соціологія окупованих" починає смердіти задовго до подачі на стіл", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW. (24.07.2018)

Політичні директори МЗС країн "нормандської четвірки" обговорили у Берліні деталі миротворчої операції за мандатом ООН на Донбасі. Розбіжності між Україною і Росією подолати не вдалося. (26.07.2018)

"Противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося", - зазначається у зведенні. За даними керівництва ООС, бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" вели вогонь біля Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика та Широкиного. Зазначається, що поблизу Гнутового збройні формування непідконтрольних території застосовували протитанкові керовані ракети.

За даними української розвідки, за минулу добу двоє бойовиків загинули, ще двоє отримали поранення. Аналогічних заяв з боку "ДНР" та "ЛНР" наразі немає.

Нагадаємо, у червні в Берліні під час зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина та Франція) обговорювалася тема розміщення на Сході України миротворчої місії ООН. Тоді очільник МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) зазначив, що ідею "блакитних шоломів", у принципі, підтримують і Москва, і Київ.  Утім, після переговорів у четвер, 26 липня, в Берліні на рівні політичних директорів МЗС "нормандській четвірці" згоди щодо миротворців на Донбасі досягти не вдалося через суперечності між Росією та Україною.

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