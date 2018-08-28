 За Олексія Тамразова внесли заставу в 20 мільйонів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

За Олексія Тамразова внесли заставу в 20 мільйонів гривень

За власника інтернет-видання Insider та екс-топ-менеджера "Укргазвидобування" Олексія Тамразова внесли заставу друзі, повідомив його адвокат.

За Тамразова внесли заставу

За Тамразова внесли заставу

Друзі власника інтернет-видання Insider, колишнього першого заступника голови правління державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Олексія Тамразова внесли за нього визначену судом як запобіжний захід заставу в 20 мільйонів гривень. Про це агентству "Українські новини" у вівторок, 28 серпня, повідомив адвокат Тамразова Микола Ореховський. "Заставу внесли, друзі допомогли", - сказав він.

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Колишнього першого заступника голови "Укргазвидобування" Олексія Тамразова підозрюють у сприянні злочинній організації Віктора Януковича в розкраданні скрапленого газу. Суд відпустив його під заставу. (23.08.2018)

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Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, Печерський районний суд відмовився заарештувати Тамразова. Його звільнили у залі суду, але протягом п'яти днів зобов'язали внести заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Олексія Тамразова вперше затримали 9 серпня, як повідомила ГПУ - під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара. За словами генпрокурора Юрія Луценка, колишній топ-менеджер хотів зняти арешт з газу в кримінальному провадженні. 10 серпня суд арештував його на два місяці, але він вийшов під заставу у три мільйони гривень. Повторно його затримали 21 серпня.

Тамразова підозрюють в участі у підконтрольній колишньому президенту Віктору Януковичу злочинній організації та у заволодінні скрапленим газом. Сам Тамразов відкидає звинувачення.

Прокурори вимагали для Тамразова заставу розміром 577 мільйонів гривень, але він заявив, що такої суми не має. Депутати Верховної Ради Ігор Луценко (фракція "Батьківщина") і Вікторія Войціцька (фракція "Самопоміч") повідомили, що готові взяти Тамразова на поруки.

Юрій Луценко повідомив, що Тамразову було запропоновано угоду зі слідством у справі, фігурантами якої, окрім інших, проходять екс-прем'єр України Микола Азаров та бізнесмен Сергій Курченко.

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