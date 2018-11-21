За незначні кримінальні проступки в Україні не каратимуть в'язницею

Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким в країні запроваджується інститут кримінальних проступків. "За" ухвалення у цілому відповідного законопроекту щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень у четвер, 22 листопада, проголосувало 239 депутатів з мінімально необхідних 226.

Автори законопроекту вказують, що зараз Кримінальний кодекс України містить приблизно 780 складів злочинів, із яких близько 200 є злочинами незначної тяжкості. При цьому, такі злочини як некваліфіковані крадіжки, шахрайство та легкі тілесні ушкодження становлять майже 50 відсотків від усіх розслідуваних. На думку авторів законопроекту, запровадження інституту кримінальних проступків істотно спростить роботу органів розслідування і спростить розгляд в суді незначних кримінальних правопорушень.

Кримінальним проступком вважається діяння (дія або бездіяльність), за вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисячі гривень) або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Всього пропонується 126 складів кримінальних проступків.

В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що готування до кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідальності. Особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості. Закон має набути чинності через три місяці після опублікування.