За місяць населення оформило на митниці 11 тисяч "євроблях" - ДФС

З 25 листопада по 26 грудня власники транспортних засобів з іноземною реєстрацією - так званих "євроблях" - здійснили в Україні митне оформлення 11 тисяч автомобілів. Про це в четвер, 27 грудня, повідомили в Державній фіскальній службі. За даними відомства, йдеться про автомобілі, що потрапили на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких авто й перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Із названої кількості розмитнених авто майже 9,6 тисячі транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог митного кодексу, зазначається в повідомленні. Власникам таких автівок довелося сплатити 8,5 тисячі гривень добровільних зборів з метою уникнення адміністративних штрафів. Лише протягом 26 грудня було розмитнено 1,4 тисячі автомобілів на єврономерах, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, що легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Раніше ці закони викликали масовий спротив з боку власників "євроблях", котрі частково блокували рух на українських дорогах під час акцій протесту.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів, гарантувавши знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень. В Україні нині, за різними оцінками, перебувають від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених автомобілів.