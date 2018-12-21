 За місяць населення оформило на митниці 11 тисяч ″євроблях″ - ДФС | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

За місяць населення оформило на митниці 11 тисяч "євроблях" - ДФС

Упродовж останнього місяця власники автомобілів з іноземною реєстрацією оформили на митниці 11 тисяч таких транспортних засобів, повідомили в Державній фіскальній службі України.

Євробляхи

З 25 листопада по 26 грудня власники транспортних засобів з іноземною реєстрацією - так званих "євроблях" - здійснили в Україні митне оформлення 11 тисяч автомобілів. Про це в четвер, 27 грудня, повідомили в Державній фіскальній службі. За даними відомства, йдеться про автомобілі, що потрапили на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких авто й перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Із названої кількості розмитнених авто майже 9,6 тисячі транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог митного кодексу, зазначається в повідомленні. Власникам таких автівок довелося сплатити 8,5 тисячі гривень добровільних зборів з метою уникнення адміністративних штрафів. Лише протягом 26 грудня було розмитнено 1,4 тисячі автомобілів на єврономерах, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, що легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Раніше ці закони викликали масовий спротив з боку власників "євроблях", котрі частково блокували рух на українських дорогах під час акцій протесту.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів, гарантувавши знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень. В Україні нині, за різними оцінками, перебувають від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених автомобілів.

Дивитись відео 01:54
Now live
01:54 хв

Скільки коштує розмитнити авто у ЄС? (04.07.2018)

DW.COM

Власники авто з іноземною реєстрацією блокують дороги поблизу західного кордону України  

Петро Порошенко підписав закони про розмитнення "євроблях"

Підписані президентом закони легалізують ввезені автомобілі з європейськими номерами. Отримані кошти планується направити на покриття дефіциту Пенсійного фонду, запевнив Петро Порошенко. (23.11.2018)  

Через "євробляхерів" може зупинитися виробництво на німецьких заводах в Україні

Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах загрожує збитками німецьким компаніям, заводи яких працюють в Україні. Ситуація може обернутися зупиненням їхнього виробництва. (27.11.2018)  

Чому нові закони не вирішили проблем з "євробляхами"

В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони. (21.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Скільки коштує розмитнити авто у ЄС? (04.07.2018)  

Також за темою

Autokennzeichen Litauen

Чому нові закони не вирішили проблем з "євробляхами" 21.11.2018

В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони.

Autokennzeichen Litauen

Пряник та батіг для "євроблях": чи спрацюють ухвалені Радою зміни 09.11.2018

Верховна Рада України здешевила розмитнення легкових автомобілів та запропонувала тимчасову знижку для "євроблях". Утім, водії таких авто не задоволені змінами. DW розбиралася, як діятимуть нові правила.

Autokennzeichen Litauen

Через "євробляхерів" може зупинитися виробництво на німецьких заводах в Україні 27.11.2018

Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах загрожує збитками німецьким компаніям, заводи яких працюють в Україні. Ситуація може обернутися зупиненням їхнього виробництва.

Реклама

Докладно

Обмін полоненими у лютому 2015 року

Хто зриває обмін полоненими

Відеоконференцію для обміну полоненими 5-6 січня ігнорують представники Росії та непідконтрольних територій на Донбасі. 

Демонстрація на підтримку свободи преси

Коментар: В основі будь-якої демократії - свобода преси

Свободу преси обмежують не лише в авторитарних, а й демократичних країнах. Це ставить під загрозу існування демократії.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  