За межами України коронавірусом заражені п'ятеро українців - МОЗ

За межами України кількість українців, заражених коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19, зросла до п'яти осіб. Про це в ніч на п'ятницю, 28 лютого, заявив заступник міністра охорони здоров'я та головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"У п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували круїзним лайнером - були членами екіпажу. І одна українка, вона перебуває в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", - сказав Ляшко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Підозри не підтвердилися

Напередодні чиновник повідомив, що всі чотири аналізи, які здали жителі Чернівецької області, котрі приїхали з Італії, дали негативний результат. "Є результати тестів на коронавірус зразків із Чернівецької області. Усі чотири. Всі негативні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко додав, що дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України.

Раніше того ж дня міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька так само спростувала інформацію, що з'явилася в інтернеті, про нібито підтверджений факт зараження коронавірусом в Україні. "Деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали поширювати "інформацію" про нібито підтверджений факт зараження вірусом в Україні. Це не відповідає дійсності", - написала міністерка на своїй Facebook-сторінці.

Тисячі повернулися з Китаю

Тим часом із січня поточного року в Україну з Китаю повернулися 4,5 тисячі громадян. Про це в ефірі телекомпанії "1+1" сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов. "У нас з початку січня з Китаю повернулися понад 4,5 тисячі громадян", - сказав він, цитує інформагенція "Українські новини".

За словами посадовця, за 24 громадянами було встановлено контроль, оскільки вони зверталися до лікарів у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Водночас Данилов визнав що Україну навряд чи омине коронавірус, і поодинокі випадки буде зафіксовано.

Як повідомлялося, 28 лютого перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Білорусі.