 За межами України коронавірусом заражені п′ятеро українців - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

За межами України коронавірусом заражені п'ятеро українців - МОЗ

Чотири випадки зараження коронавірусом у громадян України зафіксовано в Японії, ще один випадок - у Італії. На території України підтверджених випадків захворювання поки немає, запевняють у міністерстві охорони здоров'я.

Коронавірус

Поки на території самої України підтверджених випадків коронавірусу немає, запевняють українські високопосадовці

За межами України кількість українців, заражених коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19, зросла до п'яти осіб. Про це в ніч на п'ятницю, 28 лютого, заявив заступник міністра охорони здоров'я та головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

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Серед хворих на китайський коронавірус на борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама, виявлений один громадянин України. Його стан задовільний. (09.02.2020)

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що українка в Італії заразилася коронавірусом. Зараз жінка перебуває в інфекційному відділенні лікарні в Неаполі, її стан не критичний. (27.02.2020)

Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії й коли буде розроблена вакцина? Інтерв'ю DW з експертом Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца, професором Жераром Краузе. (27.02.2020)

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано на півночі Німеччини. У Гамбурзі захворів співробітник клініки, який нещодавно повернувся з Італії. У Китаї ж кількість нових випадків зараження скорочується. (28.02.2020)

"У п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували круїзним лайнером - були членами екіпажу. І одна українка, вона перебуває в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", - сказав Ляшко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Підозри не підтвердилися

Напередодні чиновник повідомив, що всі чотири аналізи, які здали жителі Чернівецької області, котрі приїхали з Італії, дали негативний результат. "Є результати тестів на коронавірус зразків із Чернівецької області. Усі чотири. Всі негативні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко додав, що дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України.

Раніше того ж дня міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька так само спростувала інформацію, що з'явилася в інтернеті, про нібито підтверджений факт зараження коронавірусом в Україні. "Деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали поширювати "інформацію" про нібито підтверджений факт зараження вірусом в Україні. Це не відповідає дійсності", - написала міністерка на своїй Facebook-сторінці.

Тисячі повернулися з Китаю

Тим часом із січня поточного року в Україну з Китаю повернулися 4,5 тисячі громадян. Про це в ефірі телекомпанії "1+1" сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов. "У нас з початку січня з Китаю повернулися понад 4,5 тисячі громадян", - сказав він, цитує інформагенція "Українські новини".

За словами посадовця, за 24 громадянами було встановлено контроль, оскільки вони зверталися до лікарів у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Водночас Данилов визнав що Україну навряд чи омине коронавірус, і поодинокі випадки буде зафіксовано.

Як повідомлялося, 28 лютого перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Білорусі.

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