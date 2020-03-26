За межами України залишаються 9 тисяч українців

За кордоном залишаються дев'ять тисяч українців, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі ввечері у п'ятницю, 28 березня. Між тим до України з початку карантину уже повернули 100 тисяч громадян, вказав він.

Криклій зазначив, що міністерство інфраструктури готує рішення, яке передбачає обсервацію для людей, які хочуть повернутися до України. Україна прийме усі рейси, розпочаті 27 березня, а завершені 28 березня. "Міністерство охорони здоров'я забезпечить необхідні обстеження громадян, які повертаються. Громадяни підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиметься поліцією", - зазначив Криклій.

Десятки тисяч перетинають кордон пішки

За даними Державної прикордонної служби України, протягом 26 і 27 березня український кордон на в'їзд та виїзд загалом перетнули відповідно 18 тисяч та 49 тисяч осіб. З-за кордону 27 березня повернулись 37 тисяч українців, 22 тисячі з яких пішки. В аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тисячі українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами.

Як повідомлялося, ввечері 27 березня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею зібралися тисячі людей, прибулих без власного транспорту, перетин якими кордону ускладнюється через додаткові контрольно-профілактичні заходи.

Нагадаємо, з 28 березня Україна припиняє регулярні пасажирські сполучення з іншими країнами. Однак, як повідомляли в міністерстві закордонних справ України, в'їхати автомобілем чи увійти пішки на територію України можна буде і надалі. Водночас МЗС України закликало тих громадян, у кого буде нагода, продовжити своє перебування в країні, в якій вони знаходяться. З такими громадянами працюватиме програма "Захист".

Кількість заражень коронавірусом в Україні зростає

Між тим станом на ранок 28 березня в Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За попередню добу виявлено 92 нових випадки, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. Станом на 27 березня було виявлено 218 випадків зараження