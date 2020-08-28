За Лукашенка: хто досі підтримує "бацьку" в Білорусі (відео)

Традиційно "ядерний електорат" Лукашенка становлять чиновники, силовики та їхні родини. А також люди старшого віку і певна частина бюджетників. На думку політологів, від двох останніх категорій останнім часом дедалі менше підтримки. Друга світова закінчилася 75 років тому і ветеранів залишилося вже дуже мало. А те, що дедалі менше бюджетників і робітників у групі підтримки Лукашенка, пов'язано з низьким доходом людей і розчаруванням. За оцінками оглядачів, реальна підтримка "бацьки" давно не відповідає тим даним, які озвучує білоруська влада і може становити лише 20 відсотків.