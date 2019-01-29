За кілька днів у Венесуелі було вбито 43 особи - ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявляє, що минулого тижня протягом лише кількох днів жертвами насильства у Венесуелі стали щонайменше 43 особи.

Так, за даними УВКПЛ, які були оприлюднені у вівторок, 29 січня, щонайменше 26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій у період між 22 та 25 січня. Це сталося внаслідок відкриття вогню на ураження представниками сил безпеки країни. Водночас у цей же період, за даними ООН, загинув один представник національних збройних сил Венесуели, інформує агенція dpa.

Крім того, ще щонайменше п'ять осіб були застрелені силовиками під час рейдів у приватних помешканнях. Ще 11 осіб були вбиті під час випадків мародерства. Також, за даними ООН, щонайменше 850 протестувальників були заарештовані по всій території Венесуели у період між 21 та 26 січня, серед затриманих - 77 неповнолітніх.

28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO. У той же день уряд США запровадив санкції проти нафтового сектора Венесуели. А радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".