 За кілька днів у Венесуелі було вбито 43 особи - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

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Новини

За кілька днів у Венесуелі було вбито 43 особи - ООН

26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій, п'ять осіб були застрелені під час рейдів силовиків, а ще 11 - під час мародерства.

Десятки людей були вбиті у Венесуелі між 22 та 25 січня

Десятки людей були вбиті у Венесуелі між 22 та 25 січня

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявляє, що минулого тижня протягом лише кількох днів жертвами насильства у Венесуелі стали щонайменше 43 особи.

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Опозиціонер Гуайдо оголосив себе президентом Венесуели. Чим закінчиться ризикована пригода, ніхто не знає, попереджає Ута Тоферн. (25.01.2019)

Запровадженні санкції США спрямовані проти державного нафтового концерну Венесуели PdVSA. Венесуельська нафта продаватиметься, але отримані кошти підуть на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро. (29.01.2019)

Вашингтон не потерпить залякувань чи насильства з боку уряду Ніколаса Мадуро проти лідерів опозиції Венесуели, наголосив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. (28.01.2019)

Так, за даними УВКПЛ, які були оприлюднені у вівторок, 29 січня, щонайменше 26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій у період між 22 та 25 січня. Це сталося внаслідок відкриття вогню на ураження представниками сил безпеки країни. Водночас у цей же період, за даними ООН, загинув один представник національних збройних сил Венесуели, інформує агенція dpa.

Крім того, ще щонайменше п'ять осіб були застрелені силовиками під час рейдів у приватних помешканнях. Ще 11 осіб були вбиті під час випадків мародерства. Також, за даними ООН, щонайменше 850 протестувальників були заарештовані по всій території Венесуели у період між 21 та 26 січня, серед затриманих - 77 неповнолітніх.

28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO. У той же день уряд США запровадив санкції проти нафтового сектора Венесуели. А радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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