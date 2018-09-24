За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео)

То сонце, то хмари з градом. Небо над Почаївською лаврою – наче ілюстрація бурхливих подій між Москою і Константинополем через надання Україні томоса. Тут в Лаврі живуть і служать понад 200 ченців Української православної церкви Московського патріархату. Скрізь охорона, яка пильно стежить за кожним кроком знімальної групи Deutsche Welle.