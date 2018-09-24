За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео)

Почаїв - друга на розмірами після Києво-Печерської лаври православна святиня УПЦ МП в Україні. Що там думають про томос і чи готові до об'єднання? Репортаж DW з Почаївської лаври.
То сонце, то хмари з градом. Небо над Почаївською лаврою – наче ілюстрація бурхливих подій між Москою і Константинополем через надання Україні томоса. Тут в Лаврі живуть і служать понад 200 ченців Української православної церкви Московського патріархату. Скрізь охорона, яка пильно стежить за кожним кроком знімальної групи Deutsche Welle.
Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви? (03.08.2018)
Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет. (02.08.2018)
DW розбиралася, що буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами. (07.08.2018)
Наданню автокефалії українській православній церкві має передувати собор, на якому буде утворено нову церкву та обрано предстоятеля. Простим цей процес не буде - через політизацію та надмірні амбіції окремих церковників. (07.09.2018)