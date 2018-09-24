 За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.09.2018

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Україна

За крок до томоса: чим живе Почаївська лавра (відео)

Почаїв - друга на розмірами після Києво-Печерської лаври православна святиня УПЦ МП в Україні. Що там думають про томос і чи готові до об'єднання? Репортаж DW з Почаївської лаври.

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То сонце, то хмари з градом. Небо над Почаївською лаврою – наче ілюстрація бурхливих подій між Москою і Константинополем через надання Україні томоса. Тут в Лаврі живуть і служать понад 200 ченців Української православної церкви Московського патріархату. Скрізь охорона, яка пильно стежить за кожним кроком знімальної групи Deutsche Welle. 

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Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії

Кому насправді належать Почаївська та Києво-Печерська лаври, і що стане зі святинями після надання автокефалії Української православної церкви? (03.08.2018)  

Філарет: Ніякої власності Московський патріархат в Україні не має

Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет. (02.08.2018)  

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DW розбиралася, що буде після автокефалії з церковним майном УПЦ МП, зокрема з Почаївською та Києво-Печерською лаврами. (07.08.2018)  

Спочатку церква, потім томос: як надаватимуть автокефалію українському православ'ю

Наданню автокефалії українській православній церкві має передувати собор, на якому буде утворено нову церкву та обрано предстоятеля. Простим цей процес не буде - через політизацію та надмірні амбіції окремих церковників. (07.09.2018)  

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