За крок до автокефалії УПЦ: як ставлятьcя до томоса в українському місті Ніжин

Місто церков та куполів - так презентують туристам місто Ніжин місцеві екскурсоводи. І це не перебільшення: у цьому невеличкому українському місті з населенням, яке має лише близько 71 тисячі жителів, загалом діє 15 православних храмів. В 11 з них править службу Українська православна церква Московського патріархату, в чотирьох - Київського.

Настоятель храму Святої Покрови УПЦ КП отець Михаїл разом з матушкою Дар'єю завершує останні приготування до недільної служби й каже, що настрій в нього останнім часом просто чудовий. Він чекає на позитивне рішення Вселенського патріархату про надання Україні томоса про автокефалію: "Я мрію про це ще з дня проголошення незалежності України".

Мир з елементами "холодної війни"

Отець Михаїл служить у Ніжині, починаючи від 1995 року. Він пережив різні етапи становлення стосунків між київським і московським патріархатами. За словами священика, спочатку його намагалися вижити з міста, навіть приносили квитки на потяг.

Отець Михаїл - служитель УПЦ КП

З часом стосунки дещо покращилися. УПЦ КП змогла відновити в Ніжині свої храми. До Майдану, розповідає отець Михаїл, був навіть період, коли в нього особисто були добрі стосунки з деякими служителями УПЦ МП: "Ми навіть чай часто пили разом. Проте, зараз вже ні, на чай не приходять",- каже служитель.

За словами отця Михаїла, від початку квітня, коли Верховна Рада звернулася до Вселенського патріархату про надання томоса про автокефалію для православних вірян в Україні стосунки між патріархатами геть зіпсувалися.

Служителі фактично зустрічаються лише в міськраді, коли міський голова запрошує представників церков на обговорення заходів під час релігійних свят: "Нам кивають, але з нами не розмовляють, - розповідає далі священик. - Я для себе це називаю холодною війною. Не хочеться погано говорити, але є священики, котрі за спиною проклинають, як у нас кажуть: "крутять дулі за спиною".

Прихильники й противники томоса є в обох патріархатах?

У церквах УПЦ МП священики, як правило, воліють не спілкуватися з пресою, пропонуючи, зв'язатися з церковним керівництвом у Києві. Відповідно до повідомлень на офіційному сайті УПЦ МП, тут негативно ставляться до всього, що стосується надання Україні томоса про автокефалію.

Перед одним з храмів УПЦ МП у Ніжині

Один з ніжинських служителів МП все ж таки погодився поговорити з DW, але неофіційно. Він розпочав розмову зі запитання: "Ви, мабуть, помітили, що ми пишемо в наших повідомленнях цей томос в лапках? От так ми і ставимся до нього". Священик при цьому не називає себе противником створення єдиної помісної УПЦ: "Я чекаю, чим це завершиться. Але все , що відбувається з приводу цього томоса, мені не подобається".

Він розповідає, що серед його колег є багато тих, "хто ніколи не стане пліч-о-пліч зі священиком з Київського патріархату". Але, на його думку, і в УПЦ МП є такі, хто перейде в єдину помісну УПЦ. Хоча таких, каже співбесідник, - мало. "Ви що, думаєте, що в київському патріархаті усі прямо мріють з нами об'єднатися? Або там немає тих, хто не хоче цього томоса? " - сказав на прощання служитель.

Натомість отець Михаїл з УПЦ КП вважає, що всі його колеги нині моляться за надання томоса, за створення єдиної помісної української православної церкви. Він переконаний, що об'єднання "все одне відбудеться, хоча процес цей буде довгим та складним". "Коли буде томос, то багато священиків з МП до нас потягнуться і забудуться всі ці негаразди", - каже отець Михаїл.

Охороняти треба храми МП?

У Ніжині храми МП і КП стоять навпроти одне одного. Й думки парафіян відповідно протилежні. "За московський я! Спокон віку усі проповіді були російською! "- каже DW жінка років 60-ти. З нею погоджуються дві жінки, на вигляд молодші, які виходять з храму МП: "Ми й наші батьки були в православ'ї. Яка там може бути українська церква?" "Київський патріархат діє незаконно зі своїм томосом", - каже DW чоловік, який представився істориком, але не став називати свого імені.

Зовсім інші настрої поруч з храмом УПЦ КП. "У храмах Московського патріархату служба ведеться старослов'янською, і я мало що розумію. А тут усе зрозуміло, бо служба відбувається українською", - говорить чоловік, котрий виходить з храму КП. Жінка, що йшла за ним, навіть не дослухавши запитання, відповідає, що "любить Україну і тому буде ходити тільки в храми Київського патріархату". Молодий чоловік на ім'я Ілля зізнався, що до Майдану ходив в храми МП, але в останні роки він розмовляє винятково українською і ходить тільки в храми КП: "Не можу змиритися з війною на Донбасі".

Багато хто з мешканців Ніжина, з якими спілкувалася DW, кажуть, що ходять у храми на великі свята й особливо не замислюються над тим, до якого патріархату вони належать. "Я просто ходжу до тієї церкви, що поряд з моїм будинком. Взагалі-то я ходжу до Господа Бога, а не до священиків", - каже жінка, що прогулюється центром Ніжина зі своїм маленьким собакою.

Місцевий екскурсовод Анатолій завжди розповідає туристам, до якого патріархату належить та чи інша церква. Останнім часом обов'язково додає ще й актуальну інформацію щодо створення єдиної помісної УПЦ, каже він. "Україні вона дуже потрібна. Я вважаю, що в нас, в Ніжині, буде все мирно. Головне, щоб фанатики в справу не втрутилися ",- додає Анатолій.

Священики обох патріархатів також побоюються виступів з боку різних радикалів. В тому, що правоохоронцям слід посилити охорону саме храмів МП, вони продемонстрували єдність.