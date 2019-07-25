 За кордон на роботу і навчання: чому молоді люди не хочуть жити в РФ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 25.07.2019

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За кордон на роботу і навчання: чому молоді люди не хочуть жити в РФ (відео)

Відсутність перспектив, слабка економіка, утиски свободи особистості, політичний "застій" - такі причини називає російська молодь, яка не бачить свого майбутнього в Росії.

Ура-патріотизм та реваншизм - те, що багато кого змушує виїжджати з Росії

Ура-патріотизм та реваншизм - те, що багато кого змушує виїжджати з Росії

Кореспонедентка DW Емілі Шервін розпитала російську молодь, чи готові вони почати все з нуля в новій Батьківщині та що не так з ситуацією в Росії. 

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Яким молодь України, Росії й Білорусі бачить своє майбутнє

Молоді мешканці українських, російських та білоруських міст мало цікавляться політикою, але прагнуть змін в своїх країнах, показує опитування "Левада-центру", проведене спільно з Фондом Бориса Нємцова. (29.11.2018)  

Російська молодь прагне емігрувати за кордон (відео)

31 відсоток російської молоді не бачать для себе майбутнього на батьківщині і хочуть виїхати за кордон, засвідчує статистика. За останні роки це найвищий показник. DW з'ясовувала причини. (25.07.2018)  

Якою бачить Росію молодь "путінської доби" (відео)

Усе своє життя вони бачили практично лише одне обличчя на чолі країни. Кого підтримують молоді росіяни на виборах 18 березня і якого майбутнього Росії прагнуть? (05.03.2018)  

Путін і російська молодь: від любові до ненависті? (відео)

Володимир Путін уже 18 років керує Росією. Як уявляють собі майбутнє РФ ті, хто виріс при Путіні? (15.05.2018)  