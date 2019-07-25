За кордон на роботу і навчання: чому молоді люди не хочуть жити в РФ (відео)

Відсутність перспектив, слабка економіка, утиски свободи особистості, політичний "застій" - такі причини називає російська молодь, яка не бачить свого майбутнього в Росії.
Кореспонедентка DW Емілі Шервін розпитала російську молодь, чи готові вони почати все з нуля в новій Батьківщині та що не так з ситуацією в Росії.
Молоді мешканці українських, російських та білоруських міст мало цікавляться політикою, але прагнуть змін в своїх країнах, показує опитування "Левада-центру", проведене спільно з Фондом Бориса Нємцова. (29.11.2018)
31 відсоток російської молоді не бачать для себе майбутнього на батьківщині і хочуть виїхати за кордон, засвідчує статистика. За останні роки це найвищий показник. DW з'ясовувала причини. (25.07.2018)
Усе своє життя вони бачили практично лише одне обличчя на чолі країни. Кого підтримують молоді росіяни на виборах 18 березня і якого майбутнього Росії прагнуть? (05.03.2018)