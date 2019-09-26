За клімат, як Грета: що вимагають молоді активісти в Україні (відео)

Натхненні шведською школяркою Гретою Тунберг, українські школярі підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture. Які їхні вимоги? Про юних кліматичних активістів у проекті DW #LocalHeroes.
Учасники маршу в Києві висунули до влади чіткі вимоги, зокрема відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі та перейти на 100 відсотків чистої енергетики до 2050 року. Втім, в Україні на часі вирішення й інших не менш нагальних екологічних проблем. Зокрема сортування сміття та виховання культури ощадного ставлення до природи і ресурсів. Приклади того, наскільки і влада, й українське суспільство далекі від усвідомлення цієї проблеми - на кожному кроці.
Акції руху Fridays for Future зібрали мільйони людей у різних куточках світу. Протестувальники вимагають від урядів більших зусиль для захисту клімату. (20.09.2019)
Сотні тисяч учасників у різних країнах беруть участь у глобальному кліматичному страйку, який охопить 2600 міст світу. Українці теж долучилися до акції на захист клімату. (20.09.2019)
Греті Тунберг присудили премію "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Окрім екоактивістки зі Швеції, престижну нагороду здобули ще три лауреати. (25.09.2019)