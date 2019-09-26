За клімат, як Грета: що вимагають молоді активісти в Україні (відео)

Учасники маршу в Києві висунули до влади чіткі вимоги, зокрема відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі та перейти на 100 відсотків чистої енергетики до 2050 року. Втім, в Україні на часі вирішення й інших не менш нагальних екологічних проблем. Зокрема сортування сміття та виховання культури ощадного ставлення до природи і ресурсів. Приклади того, наскільки і влада, й українське суспільство далекі від усвідомлення цієї проблеми - на кожному кроці.