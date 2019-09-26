 За клімат, як Грета: що вимагають молоді активісти в Україні (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 26.09.2019

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За клімат, як Грета: що вимагають молоді активісти в Україні (відео)

Натхненні шведською школяркою Гретою Тунберг, українські школярі підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture. Які їхні вимоги? Про юних кліматичних активістів у проекті DW #LocalHeroes.

Українські школярі, які підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture у Києві

Українські школярі, які підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture у Києві

Учасники маршу в Києві висунули до влади чіткі вимоги, зокрема відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі та перейти на 100 відсотків чистої енергетики до 2050 року. Втім, в Україні на часі вирішення й інших не менш нагальних екологічних проблем. Зокрема сортування сміття та виховання культури ощадного ставлення до природи і ресурсів. Приклади того, наскільки і влада, й українське суспільство далекі від усвідомлення цієї проблеми - на кожному кроці.

DW.COM

На кліматичні протести по всьому світу вийшли мільйони людей

Акції руху Fridays for Future зібрали мільйони людей у різних куточках світу. Протестувальники вимагають від урядів більших зусиль для захисту клімату. (20.09.2019)  

У багатьох країнах світу відбувається глобальний кліматичний страйк

Сотні тисяч учасників у різних країнах беруть участь у глобальному кліматичному страйку, який охопить 2600 міст світу. Українці теж долучилися до акції на захист клімату. (20.09.2019)  

Грета Тунберг отримала альтернативну Нобелівську премію

Греті Тунберг присудили премію "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Окрім екоактивістки зі Швеції, престижну нагороду здобули ще три лауреати. (25.09.2019)  

Тунберг подала скаргу в Комітет ООН з прав дитини через зміни клімату

Шведська екологічна активістка 16-річна Грета Тунберг виступила перед главами держав і урядів на саміті ООН з питань клімату. (24.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Ви вкрали моє дитинство": Грета Тунберг політикам (24.09.2019)  

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Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019) 26.09.2019

Натхненні шведською школяркою Гретою Тунберг, українські школярі підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture. Які їхні вимоги до міністра енергетики та захисту довкілля? Про юних кліматичних активістів у проекті DW #LocalHeroes.