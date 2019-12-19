За Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців - опитування

За чинного президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців, якщо б вибори відбулися найближчим часом. Про це свідчать опубліковані в понеділок, 24 лютого, результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова. Згідно з ними, за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка готові віддати голоси 15 відсотків респондентів, за експрезидента України Петра Порошенка - 13,5 відсотка, а за лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 10 відсотків.

Якби найближчим часом в Україні відбулися парламентські вибори, то, за результатами опитування, 36 відсотків респондентів віддали б свої голоси за партію "Слуга народу", 15 відсотків - за "Опозиційну платформу - За життя", 13 відсотків - за "Європейську солідарність". Крім того, 10 відсотків опитаних проголосували б за ВО "Батьківщина", а ще п'ять відсотків - за "Силу і честь".

Кому довіряють українці

Опитування також показало, що 52,4 відсотка респондентів висловлюють довіру президенту Володимиру Зеленському, 44,7 відсотка - голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та 24,8 відсотка - прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку. У той же час недовіру Зеленському проявляють 38,6 відсотка опитаних, Разумкову - 42,7 відсотка, а Гончаруку - 63,2 відсотка.

Серед інших політиків найбільше українці не довіряють експрезиденту Петру Порошенку - 79,8 відсотка респондентів, голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку - 75,5 відсотка, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - 73,9 відсотка, голові ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 70,7 відсотка, лідеру лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку - 69,8 відсотка та нардепу від партії "Голос" Святославу Вакарчуку - 61,8 відсотка.

Нова влада не краща за попередню?

Оцінюючи дії нинішньої влади, 41 відсоток опитаних відповіли, що вона намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки переважно не вдається. При цьому 14 відсотків вважають, що влада намагається покращити ситуацію і багато в чому їй це вдається. Для порівняння, у жовтні минулого року таку думку висловлювали 29 відсотків респондентів, а в листопаді - 25 відсотків.

При цьому зросла кількість тих, хто вважає, що нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля. Зараз таких респондентів 37 відсотків, у жовтні цю точку зору поділяли 20 відсотків, а в листопаді - 23 відсотки.

Крім того, якщо в жовтні і листопаді 48 та 43 відсотки респондентів відповідно вважали, що нова влада краща за попередню, то зараз таку думку висловлюють 30 відсотків опитаних.

Опитування проводилося з 13 до 17 лютого, у ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.