За Дубневича внесено заставу, його звільнили з СІЗО

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) поінформував про про внесення застави в повному обсязі за народного депутата Ярослава Дубневича в п'ятницю, 8 листопада.

Згідно з повідомленням, ще 7 листопада захист Дубневича заявив, що підозрюваний вніс 50 мільйонів гривень, що становило половину застави. Наступного дня стало відомо про зарахування на депозитний рахунок ВАКС решти коштів як застави, про що й повідомили Київський слідчий ізолятор, де утримувався Дубневич. Як сказав адвокат народного депутата, той вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, напередодні ввечері Дубневича заарештували у залі суду після того, як апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу суду першої інстанції та постановила нову, якою для народного депутата обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою у 90 мільйонів гривень застави.

2 листопада ВАКС як суд першої інстанції визначив для Дубневича з депутатської групи "За майбутнє" заставу в 100 мільйонів гривень як запобіжний захід.

НАБУ, що розслідує справу, закидає Дубневичу привласнення коштів державної компанії "Укрзалізниця". За версією слідства, Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан "Укрзалізниці" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення. Як підозрюють, Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Слідство вважає, що кошти було отримано юридичними особами, які контролював депутат і його спільники, через узгоджене завищення ціни під час постачання продукції для "Укрзалізниці". За версією слідства, дії народного депутата спричинили збитки державі в розмірі 93,277 мільйона гривень. 31 жовтня Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності