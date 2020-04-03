За добу в Італії померли 766 інфікованих коронавірусом

Кількість померлих від коронавірусу в Італії за останню добу збільшилась на 766 людей. Таким чином загальна кількість летальних випадків у країні становить 14 681. Про це в п'ятницю, 3 квітня, повідомило управління цивільного захисту Італії, інформує агенція dpa.

При цьому кількість нових інфікованих протягом останніх днів зростає повільніше. Так, за останню добу вона збільшилась на чотири відсотки і становить 119 827 людей. Це середній рівень зростання за останній тиждень. Кількість тих, хто перебуває в реанімації, за добу збільшилась лише на 0,4 відсотка - до 4 048 пацієнтів. При цьому одужали від коронавірусної хвороби вже 19 758 жителів країни.

Італійські органи охорони здоров'я заявили, що крива зараження досягла "вирівнювання" і що рівень зараження може бути знижений лише за умови, що вживатимуться суворі заходи соціального дистанціювання.

Керівник управління цивільного захисту Італії Анджело Борреллі під час інтерв'ю в ефірі Radio Capital відповів на запитання про можливість скасування суворого карантину в середині травня. За його словами, це можна статися також і раніше чи пізніше, залежно від ситуації, коли захворюваність піде на спад.

Нагадаємо, за кількістю летальних випадків від коронавірусу Італія наразі перебуває на першому місці в світі. По всій країні діють суворі заходи карантину, людям заборонено залишати свої домівки без поважних причин.

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