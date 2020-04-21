За добу в Україні - 477 нових випадків інфікування коронавірусом, шестеро померлих

Станом на ранок п'ятниці, 24 квітня, в Україні було виявлено 477 нових випадків хвороби COVID-19, загальна кількість інфікованих при цьому зросла до 7647 осіб. Про це Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що з початку епідемії COVID-19 в Україні провели 77 752 ПЛР-тести на коронавірус.

Менше померлих від COVID-19

Згідно з даними ЦГЗ, загалом від хвороби, яку викликає коронавірус, в Україні померли 193 людини. 99 з них - це чоловіки, 94 - жінки. При цьому серед них переважають люди, старші 50 років, - їх частка серед жертв хвороби становить 85 відсотків. Дані Центру громадського здоров'я свідчать, що за останню добу від COVID-19 померли шестеро українців. Для порівняння, кількість померлих напередодні становила 13 осіб.

Водночас зросла й кількість одужань - станом на п'ятницю повторні тести не виявили коронавірусу в організмі 601 людини. Таким чином за останню добу від хвороби одужали 97 людей. Напередодні ЦГЗ повідомляв про одужання 80 людей за добу. Кількість одужань від COVID-19 в Україні почала переважати над кількістю смертей від вірусу з 11 квітня, і з тих пір розрив між цими показниками постійно збільшується.

Читайте також: В Україні змоделювали, за яких обставин і коли епідемія COVID-19 піде на спад

Нині від COVID-19 амбулаторно лікуються 5158 пацієнтів, у лікарнях перебуває 2489 осіб. При цьому апарати штучної вентиляції легенів застосовуються у 103 випадках, зокрема, і щодо однієї дитини.

2489 пацієнтів з діагнозом COVID-19 перебувають у лікарнях в Україні

Чернівецька область та Київ у лідерах

Як і раніше, найбільше випадків коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні виявлено у Чернівецькій області та Києві. У цих регіонах кількість інфікованих сягає 1199 та 1122 людей відповідно.

Значне число заражених - і в Івано-Франкіській, Тернопільській та Київській областях. Тут кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом складає 684, 532 та 505 відповідно.

2,7 мільйона інфікованих SARS-CoV-2 у світі

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок п'ятниці загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила позначку 2,7 мільйона. При цьому абсолютним лідером продовжують залишатися США, де кількість інфікувань сягнула 869 тисяч випадків.

Загалом з початку пандемії COVID-19 у світі від цієї хвороби померло понад 190 тисяч осіб, більше 743 тисяч - вже одужали.

Дивитись відео 04:28 Поділитись Смартфон проти коронавірусу: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (22.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bGBC Смартфон проти коронавірусу: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн