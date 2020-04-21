За добу в Україні - 477 нових випадків інфікування коронавірусом, шестеро померлих

Станом на ранок п'ятниці, 24 квітня, в Україні було виявлено 477 нових випадків хвороби COVID-19, загальна кількість інфікованих при цьому зросла до 7647 осіб. Про це Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що з початку епідемії COVID-19 в Україні провели 77 752 ПЛР-тести на коронавірус.
Менше померлих від COVID-19
Згідно з даними ЦГЗ, загалом від хвороби, яку викликає коронавірус, в Україні померли 193 людини. 99 з них - це чоловіки, 94 - жінки. При цьому серед них переважають люди, старші 50 років, - їх частка серед жертв хвороби становить 85 відсотків. Дані Центру громадського здоров'я свідчать, що за останню добу від COVID-19 померли шестеро українців. Для порівняння, кількість померлих напередодні становила 13 осіб.
Водночас зросла й кількість одужань - станом на п'ятницю повторні тести не виявили коронавірусу в організмі 601 людини. Таким чином за останню добу від хвороби одужали 97 людей. Напередодні ЦГЗ повідомляв про одужання 80 людей за добу. Кількість одужань від COVID-19 в Україні почала переважати над кількістю смертей від вірусу з 11 квітня, і з тих пір розрив між цими показниками постійно збільшується.
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Нині від COVID-19 амбулаторно лікуються 5158 пацієнтів, у лікарнях перебуває 2489 осіб. При цьому апарати штучної вентиляції легенів застосовуються у 103 випадках, зокрема, і щодо однієї дитини.
2489 пацієнтів з діагнозом COVID-19 перебувають у лікарнях в Україні
Чернівецька область та Київ у лідерах
Як і раніше, найбільше випадків коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні виявлено у Чернівецькій області та Києві. У цих регіонах кількість інфікованих сягає 1199 та 1122 людей відповідно.
Значне число заражених - і в Івано-Франкіській, Тернопільській та Київській областях. Тут кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом складає 684, 532 та 505 відповідно.
2,7 мільйона інфікованих SARS-CoV-2 у світі
Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок п'ятниці загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила позначку 2,7 мільйона. При цьому абсолютним лідером продовжують залишатися США, де кількість інфікувань сягнула 869 тисяч випадків.
Загалом з початку пандемії COVID-19 у світі від цієї хвороби померло понад 190 тисяч осіб, більше 743 тисяч - вже одужали.
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Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
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Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
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Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
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Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
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Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
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Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
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Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
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Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
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Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.
Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук