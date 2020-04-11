 За добу в Україні коронавірусом інфікувались 308 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

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Новини

За добу в Україні коронавірусом інфікувались 308 людей

Число хворих на коронавірус в Україні перевищило 2,5 тисячі. Тим часом Нацполіція попереджає, що заборона виходити з дому в регіонах носить виключно рекомендаційний характер.

Число хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати

Число хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати

За останню добу в Україні було виявлено 308 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив вранці у суботу, 11 квітня, Центр громадського здоров'я України. Померло протягом останніх 24 годин чотири людини, а загальна кількість жертв коронавірусу зросла до 73. З них 32 чоловіка та 41 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років.

Загалом число інфікованих на SARS-CoV-2 у країні досягло 2511. При цьому від хвороби одужало 79 людей - в них повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу.

Зокрема, перші два випадки захворювання на COVID-19 зафіксовані у Миколаївській області. За добу найбільша кількість підтверджених випадків з COVID-19 зареєстрована у місті Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39). Загалом найбільше випадків з COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (409), місті Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151). За добу госпіталізовано в заклади охорони здоров'я 94 особи, з них одну дитину. Наразі на апараті штучної вентиляції легень перебуває 45 осіб.

Нацполіція каже про відсутність комендантської години

Тим часом Національна поліція України повідомила про те, що у кількох регіонах місцева влада заборонила громадянам виходити з дому з 13-ї години 11 квітня до шостої години ранку 13 квітня. Відповідні рішення ухвалили місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Втім, згідно з заявою Нацполіції, ці рішення носять винятково рекомендаційний характер. Там наголосили, що комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану.

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Напередодні влада Чернівецької, Волинської та Закарпатської областей оголосила запровадження додаткових обмежувальних заходів на вихідні та свята. Зокрема, голова Волинської ОДА Юрія Погуляйка повідомив, що у вихідні дні, починаючи з 11 квітня, в області вводиться режим максимального обмеження пересування. "Прошу з 13 години суботи до 6 години ранку понеділка не відвідувати громадські місця, а ще краще - утриматися від виходу з дому", - заявив він.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш також попросив жителів залишатись вдома цими вихідними. "Вихідні вдома - це величезна допомога лікарям. Мінімум контактів - мінімум заражень", - сказав він. Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий попросив ЗМІ не поширювати "фейкову інформацію про введення на території Львова комендантської години, чи будь-яких інших додаткових обмежень".

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