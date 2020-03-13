За добу в Україну повернулися 25 тисяч громадян

За минулу добу державний кордон України перетнули в обидві сторони 45 тисяч людей, з них 25 тисяч повернулися на територію країни, повідомив у середу, 18 березня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Що стосується державного кордону, то загалом за останню добу її в обидві сторони перетнули 45 тисяч людей, більшість з яких прямували на в'їзд в Україну. Від загальної кількості майже 41 тисяча - це громадяни України, 25 тисяч з яких попрямували додому", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс- Україна".

У свою чергу, громадяни інших країн переважно виїжджали з України. "Загалом за останню добу 83 іноземним громадянам відмовлено у в'їзді в Україну", - додав речник. Демченко наголосив, що ситуація на кордоні залишається стабільною та контрольованою. Він відзначив значне зниження пасажиропотоку на всіх напрямках - на державному кордоні, на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом.

На кордоні перевіряють температуру

Також Демченко розповів, що на кордоні продовжують перевіряти температуру у людей. "Усі ті, хто перетинає державний кордон на в'їзд в Україну, - і українці, і іноземці - проходять температурний скринінг. За минулу добу в однієї людини було виявлено підвищену температуру, і її направили в інфекційне відділення однієї з лікарень у Києві. Ця людина прилетіла літаком", - повідомив речник.

Крім того, за останню добу 4,5 тисяч українців прибули до пунктів пропуску пішки і перетнули кордон Польщі, Словаччини та Угорщини автобусами. "Триває робота на кордоні з країнами ЄС, куди досить багато українців прибуває у пішому порядку. Прикордонники разом з органами місцевої влади продовжують організовувати роботу з виділення автобусів, які могли б заїжджати в сусідні пункти пропуску країн і забирати наших громадян, щоб вони могли перетнути кордон", - пояснив він.

За словами Демченка, понад 7 тисяч українців у такий спосіб потрапили в Україну, і ця робота продовжиться.

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Перетин кордону з Польщею

Після закриття низки пунктів пропуску на українсько-польському кордоні залишається лише три пункти пропуску, через які можна перетинати кордон, - "Ягодин", "Краковець" і "Рава-Руська".

Демченко порадив українцям перевіряти інформацію про перетин кордону із сусідніми країнами, оскільки вони можуть запроваджувати додаткові обмеження. Зокрема, не виключено закриття інших пунктів пропуску.

Він також нагадав, що з 18 березня Росія припиняє пропуск іноземців на свою територію. Ці обмеження діятимуть до 1 травня.

Нагадаємо, в Україні офіційно зареєстрували 14 випадків інфікування коронавірусом. Від нього померли двоє людей.

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