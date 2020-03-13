 За добу в Україну повернулися 25 тисяч громадян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

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Новини

За добу в Україну повернулися 25 тисяч громадян

За минулу добу до України повернулися 25 тисяч українців. Більшість з них прибули літаками. Крім того, українська влада допомагає громадянам перетнути кордон із сусідніми європейськими країнами на автобусах.

Перевірка температури на лінії розмежування на Донбасі

Перевірка температури на лінії розмежування на Донбасі

За минулу добу державний кордон України перетнули в обидві сторони 45 тисяч людей, з них 25 тисяч повернулися на територію країни, повідомив у середу, 18 березня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Що стосується державного кордону, то загалом за останню добу її в обидві сторони перетнули 45 тисяч людей, більшість з яких прямували на в'їзд в Україну. Від загальної кількості майже 41 тисяча - це громадяни України, 25 тисяч з яких попрямували додому", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс- Україна".

У свою чергу, громадяни інших країн переважно виїжджали з України. "Загалом за останню добу 83 іноземним громадянам відмовлено у в'їзді в Україну", - додав речник. Демченко наголосив, що ситуація на кордоні залишається стабільною та контрольованою. Він відзначив значне зниження пасажиропотоку на всіх напрямках - на державному кордоні, на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом.

На кордоні перевіряють температуру

Також Демченко розповів, що на кордоні продовжують перевіряти температуру у людей. "Усі ті, хто перетинає державний кордон на в'їзд в Україну, - і українці, і іноземці - проходять температурний скринінг. За минулу добу в однієї людини було виявлено підвищену температуру, і її направили в інфекційне відділення однієї з лікарень у Києві. Ця людина прилетіла літаком", - повідомив речник.

Крім того, за останню добу 4,5 тисяч українців прибули до пунктів пропуску пішки і перетнули кордон Польщі, Словаччини та Угорщини автобусами. "Триває робота на кордоні з країнами ЄС, куди досить багато українців прибуває у пішому порядку. Прикордонники разом з органами місцевої влади продовжують організовувати роботу з виділення автобусів, які могли б заїжджати в сусідні пункти пропуску країн і забирати наших громадян, щоб вони могли перетнути кордон", - пояснив він.

За словами Демченка, понад 7 тисяч українців у такий спосіб потрапили в Україну, і ця робота продовжиться.

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Перетин кордону з Польщею

Після закриття низки пунктів пропуску на українсько-польському кордоні залишається лише три пункти пропуску, через які можна перетинати кордон, - "Ягодин", "Краковець" і "Рава-Руська".

Демченко порадив українцям перевіряти інформацію про перетин кордону із сусідніми країнами, оскільки вони можуть запроваджувати додаткові обмеження. Зокрема, не виключено закриття інших пунктів пропуску.

Він також нагадав, що з 18 березня Росія припиняє пропуск іноземців на свою територію. Ці обмеження діятимуть до 1 травня.

Нагадаємо, в Україні офіційно зареєстрували 14 випадків інфікування коронавірусом. Від нього померли двоє людей.

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