 За депутата Верховної Ради Юрченка внесено заставу - ВАКС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

За депутата Верховної Ради Юрченка внесено заставу - ВАКС

За підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка, взятого під варту з альтернативною заставою в три мільйони гривень, внесли необхідну суму, повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Олександр Юрченко

Олександр Юрченко (архівне фото)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України повідомив про внесення застави розміром у три мільйони гривень за підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка. Про це вранці в п'ятницю, 25 серпня, розповіла керівниця пресслужби ВАКС Олеся Чемерис інформагенції "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: САП і НАБУ допитали народного депутата Олександра Юрченка

"Учора внесено заставу в повному обсязі", - сказала Чемерис. Вона додала, що Юрченку видано довідку про внесення застави, що є підставою для того, щоб залишити СІЗО.

Як повідомлялося, 21 вересня ВАКС обрав для Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 мільйони гривень. У разі внесення застави на Юрченка покладаються такі зобов'язання: носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон.

Справа нардепа Юрченка

Нагадаємо, 13 вересня народний депутат Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка. За його словами, він взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів як хабар за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами. Наступного дня 14 вересня директор НАБУ Артем Ситник підтвердив, що в цій справі про хабарництво проходять депутати парламенту.

15 вересня Вищий антикорупційний суд Києва заарештував підозрюваного в отриманні хабаря помічника Олександра Юрченка з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень. 17 вересня Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу".

Читайте також: Венедіктова підписала підозру народному депутату Юрченку

Дивитись відео 02:22

Незаконне збагачення чиновників: що змінилося в законі (26.11.2019)

Також за темою

Ukraine Abgeordnete Oleksandr Yurchenko

Юрченка взяли під арешт із заставою в три мільйони гривень 21.09.2020

Суд постановив взяти під арешт народного депутата Олександра Юрченка, якому закидають одержання неправомірної вигоди. Він відкидає усі обвинувачення.

Ukraine Demonstration gegen die Korruption der ukrainischen Regierung in Kiew

САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського 03.06.2020

Обвинувальний акт у справі Олега Гладковського буде направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

USA Währung Dollar

Чому в Україні відбувся відкат у боротьбі з корупцією 23.01.2020

Уперше з 2014 року Україна погіршила свої показники в світовому "Індексі сприйняття корупції" від Transparency International. На те були причини, кажуть у TI.

Реклама

Докладно

Фасад будівлі Рейхстагу в Берліні, в якій нині розташовується німецький Бундестаг

Чи може депутат Бундестагу Німеччини взяти помічником родича

Проблема  

default

Замість перекуру - додаткова відпустка

Ресторатор надає своїм працівникам-некурцям додаткові п'ять днів відпустки. Чи є це дискримінацією працівників-курців?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  