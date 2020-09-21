За депутата Верховної Ради Юрченка внесено заставу - ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України повідомив про внесення застави розміром у три мільйони гривень за підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка. Про це вранці в п'ятницю, 25 серпня, розповіла керівниця пресслужби ВАКС Олеся Чемерис інформагенції "Інтерфакс-Україна".

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"Учора внесено заставу в повному обсязі", - сказала Чемерис. Вона додала, що Юрченку видано довідку про внесення застави, що є підставою для того, щоб залишити СІЗО.

Як повідомлялося, 21 вересня ВАКС обрав для Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 мільйони гривень. У разі внесення застави на Юрченка покладаються такі зобов'язання: носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон.

Справа нардепа Юрченка

Нагадаємо, 13 вересня народний депутат Гео Лерос заявив, що НАБУ затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка. За його словами, він взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів як хабар за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами. Наступного дня 14 вересня директор НАБУ Артем Ситник підтвердив, що в цій справі про хабарництво проходять депутати парламенту.

15 вересня Вищий антикорупційний суд Києва заарештував підозрюваного в отриманні хабаря помічника Олександра Юрченка з альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень. 17 вересня Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу".

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