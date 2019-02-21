 За два місяці до Росії не пустили 100 українців, до України - 1,5 тисячі росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

За два місяці до Росії не пустили 100 українців, до України - 1,5 тисячі росіян

З початку 2019 року близько 100 українців не змогли потрапити на територію РФ. Натомість кількість росіян, яким відмовлено у в'їзді до України, становить півтори тисячі осіб.

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За перші два місяці 2019 року близько 100 громадян України не були допущені на територію Російської Федерації прикордонниками цієї країни, заявили у Державній прикордонній службі України.

Як повідомив у четвер, 28 лютого, речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, окрім близько ста громадян України, у перетині українсько-російського кордону на пропускному пункті "Гоптівка" у Харківській області було також відмовлено майже 90 автомобілям з України, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Українські прикордонники після припинення дії воєнного стану посилено контролюють перетин кордону росіянами. Понад 800 російським громадянам не дозволили в'їхати в Україну, повідомляє Державна прикордонна служба. (11.01.2019)

Запровадженням жорсткішого прикордонного контролю щодо російських громадян Київ розраховує послабити загрозу терактів в країні. (08.11.2017)

Натомість кількість росіян, яких за той же період не пропустили на територію України, становить близько 1,5 тисячі осіб, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, протягом 2018 року до України не пустили майже 6,5 тисячі росіян. Основними причинами відмови у в'їзді в Україну громадянам РФ є непідтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування під час попередніх поїздок та порушення українського законодавства щодо відвідування тимчасово окупованого Криму.

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