За два місяці до Росії не пустили 100 українців, до України - 1,5 тисячі росіян

За перші два місяці 2019 року близько 100 громадян України не були допущені на територію Російської Федерації прикордонниками цієї країни, заявили у Державній прикордонній службі України.

Як повідомив у четвер, 28 лютого, речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, окрім близько ста громадян України, у перетині українсько-російського кордону на пропускному пункті "Гоптівка" у Харківській області було також відмовлено майже 90 автомобілям з України, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Натомість кількість росіян, яких за той же період не пропустили на територію України, становить близько 1,5 тисячі осіб, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, протягом 2018 року до України не пустили майже 6,5 тисячі росіян. Основними причинами відмови у в'їзді в Україну громадянам РФ є непідтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування під час попередніх поїздок та порушення українського законодавства щодо відвідування тимчасово окупованого Криму.