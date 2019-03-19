За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів

Шість євродепутатів будуть спостерігати за проведенням першого туру президентських виборів в Україні. Спостережна місія Європарламенту працюватиме з п'ятниці, 29 березня, по понеділок, 1 квітня. У день голосування євродепутати будуть не лише у Києві, але також в Одесі та у Львові. За підсумками роботи місії передбачена прес-конференція, повідомили кореспонденту DW учасники місії.

Очолює місію польський євродепутат Даріуш Росаті з фракції Європейської народної партії. Цю ж фракцію представлятиме і Анна Марія Корацца Більдт з Швеції. Від соціал-демократів у місії беруть участь Ана Гомеш з Португалії та Йозеф Вайденгольцер (Josef Weidenholzer) з Австрії. Також спостерігати за виборами будуть ліберал Валентінас Мазуроніс з Литви та німкеня Ребекка Гармс (Rebecca Harms) з фракції "Зелених".

"Для нас важливим є незаплямованість виборчого процесу, вибори повинні бути вільними та чесними (...) Дуже важливо, щоб виборчий процес був прозорим та гідним довіри, і це посилить довіру до демократичної системи серед людей в Україні", - зазначила раніше Корацца Більдт в інтерв'ю DW.

Як відомо, Євросоюз не надсилає своїх спостерігачів на вибори до країн ОБСЄ. Адже там за дотриманням демократичних стандартів спостерігає Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Місія Європарламенту співпрацює зі спостерігачами цієї організації.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня. Другий тур, у разі, якщо переможець не буде визначений у першому турі, відбудеться 21 квітня.