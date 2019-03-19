 За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів

В Україні розпочинає роботу місія Європарламенту за спостереженням за виборами президента. За дотриманням демократичних стандартів слідкуватимуть шість євродепутатів.

Даріуш Росаті є співголовою Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

Даріуш Росаті є співголовою Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС

Шість євродепутатів будуть спостерігати за проведенням першого туру президентських виборів в Україні. Спостережна місія Європарламенту працюватиме з п'ятниці, 29 березня, по понеділок, 1 квітня. У день голосування євродепутати будуть не лише у Києві, але також в Одесі та у Львові. За підсумками роботи місії передбачена прес-конференція, повідомили кореспонденту DW учасники місії.

DW.COM

31 березня в Україні відбудуться вибори президента, які багато в чому визначатимуть майбутнє країни на наступні п'ять років. Про варіанти розвитку ситуації - журналіст Сергій Руденко для DW. (16.03.2019)

Офіс Євросоюзу з протидії шахрайству в Брюсселі повідомив, що не проводить розслідувань, пов'язаних з президентом України Петром Порошенком, про що раніше заявила Юлія Тимошенко. (25.03.2019)

Очолює місію польський євродепутат Даріуш Росаті з фракції Європейської народної партії. Цю ж фракцію представлятиме і Анна Марія Корацца Більдт з Швеції. Від соціал-демократів у місії беруть участь Ана Гомеш з Португалії та Йозеф Вайденгольцер (Josef Weidenholzer) з Австрії. Також спостерігати за виборами будуть ліберал Валентінас Мазуроніс з Литви та німкеня Ребекка Гармс (Rebecca Harms) з фракції "Зелених".

"Для нас важливим є незаплямованість виборчого процесу, вибори повинні бути вільними та чесними (...) Дуже важливо, щоб виборчий процес був прозорим та гідним довіри, і це посилить довіру до демократичної системи серед людей в Україні", - зазначила раніше Корацца Більдт в інтерв'ю DW.

Як відомо, Євросоюз не надсилає своїх спостерігачів на вибори до країн ОБСЄ. Адже там за дотриманням демократичних стандартів спостерігає Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Місія Європарламенту співпрацює зі спостерігачами цієї організації.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня. Другий тур, у разі, якщо переможець не буде визначений у першому турі, відбудеться 21 квітня. 

Дивитись відео 04:44

Повернення Донбасу і Криму: що обіцяють кандидати? (27.03.2019)

Аудіо й відео до теми

Повернення Донбасу і Криму: що обіцяють кандидати? (27.03.2019)  

Також за темою

Fahne Ukraine und EU

Вибори в Україні: очікування та побоювання Брюсселя 19.03.2019

В останні роки на адресу Києва з боку ЄС лунали як позитивні відгуки щодо реформ, так і чимало критики через невиконані обіцянки. Подальша доля реформ залежить від виборів президента України. Якими є очікування ЄС?

Deutschland Facebook gibt Einblick ins Berliner Löschzentrum

Спільна місія NDI та Європарламенту закликає Facebook відкрити офіс в Україні 17.11.2018

Експерти Національного демократичного інституту та депутати Європарламенту закликають Facebook відкрити український офіс для протидії російським інформаційним впливам напередодні виборів.

Fahne Ukraine und EU

Спецпосланець ЄС для Криму та Донбасу: обличчя ЄС чи зайвий дублер 30.10.2018

Ініціатива призначити спецпосланця ЄС щодо Криму та Донбасу постала з бажання євродепутатів "зробити більше" для України. Цю ідею вже підтримав Європарламент. DW з'ясувала, що необхідно, аби ідея спрацювала.

Реклама

Докладно

Порошенко, Тимошенко чи Зеленський. Якими є німецькі очікування від виборів

Якими є німецькі очікування від виборів президента України

Політики та експерти Німеччини віддають належне здобуткам Порошенка, але й від інших кандидатів різких змін не очікують.  

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

СОТ вирішила, що Boeing отримував незаконні субсидії від уряду США. У ЄС та Airbus вважають це рішення своєю перемогою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  