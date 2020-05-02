 За ″бандита″: мер Черкас подав до суду проти Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2020

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Новини

За "бандита": мер Черкас подав до суду проти Зеленського

Проти президента України Володимира Зеленського мер Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до суду про захист честі і гідності.

Проти президента України Володимира Зеленського подали до суду про захист честі і гідності.

Проти Зеленського подали позов про захист честі й гідності

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва проти президента України Володимира Зеленського про захист честі й гідності. Про це у вівторок, 26 травня, заявив адвокат Бондаренка Денис Ципін у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, сьогодні подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі й гідності, ділової репутації мера Черкас", - повідомив Ципін.

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Адвокат зазначив, що позов подано у зв'язку з тим, що минулого тижня "президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка бандитом".

Як повідомлялося, влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

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Володимир Зеленський після того заявив, що спроби мера та міської ради Черкас пом'якшити карантинні заходи раніше 11 травня матимуть "відповідні юридичні наслідки". У відповідь Бондаренко заявив Зеленському, що місто чинитиме опір у разі переслідувань через послаблення карантину. 20 травня на пресконференції Зеленський, коментуючи ситуацію навколо Бондаренка, сказав: "Я не знаю, як говорити про мера Черкас, коли він проходить по 19 кримінальних провадженнях. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду".

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    З поверненням!

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  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

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    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

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    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

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    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

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  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

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    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

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    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

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    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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