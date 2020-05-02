За "бандита": мер Черкас подав до суду проти Зеленського

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва проти президента України Володимира Зеленського про захист честі й гідності. Про це у вівторок, 26 травня, заявив адвокат Бондаренка Денис Ципін у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, сьогодні подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі й гідності, ділової репутації мера Черкас", - повідомив Ципін.

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Адвокат зазначив, що позов подано у зв'язку з тим, що минулого тижня "президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка бандитом".

Як повідомлялося, влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

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Володимир Зеленський після того заявив, що спроби мера та міської ради Черкас пом'якшити карантинні заходи раніше 11 травня матимуть "відповідні юридичні наслідки". У відповідь Бондаренко заявив Зеленському, що місто чинитиме опір у разі переслідувань через послаблення карантину. 20 травня на пресконференції Зеленський, коментуючи ситуацію навколо Бондаренка, сказав: "Я не знаю, як говорити про мера Черкас, коли він проходить по 19 кримінальних провадженнях. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду".